Ännu en ödesdag för brexit – kan bli Mays sista strid

Under tisdagen ska det brittiska parlamentet ta ställning till huruvida man godkänner premiärminister Theresa Mays framförhandlade avtal med EU, gällande Storbritanniens utträde ur unionen.

Omröstningen var först tänkt att hållas före jul, men sköts upp då regeringen ansåg att möjligheten att få igenom avtalet var minimal. Enligt vad ledamöterna själva uppgett ser det dock ut att bli lika svårt för May att få ett godkännande även nu, rapporterar bland andra BBC.

Nordirländska gränsen spökar

Avtalets kritiker menar bland annat att avtalet inte skulle ge Storbritannien tillräckligt mycket självständighet från Bryssel, utan fortsätta vara tvunget att förhålla sig till EU i vissa frågor.

En stor stötesten är fortsatt också landsgränsen mellan brittiska Nordirland och EU-medlemmen Irland. Varken EU eller britterna vill se ett införande av gränskontroller och har kommit överens om en sorts nödlösning i avtalet för att förhindra just detta – men åsikterna går isär om detaljerna.

Motståndare på båda bänkarna

Mot sig i parlamentet har May merparten av ledamöterna i det främsta oppositionspartiet Labour.

Framförallt hotas ändå avtalet av att en del av Mays egna konservativa partikollegor väntas rösta nej – antingen för att de är mot brexit överlag eller vill se ett helt annat avtal. Ledamöterna i regeringens stödparti, nordirländska DUP, är också hårdfört mot det nuvarande avtalet.

Osäker framtid för May

Om inte något oförutsett sker kommer alltså avtalet att falla – och frågan är då om May och hennes regering går samma öde till mötes.

Framförallt har Labour lovat att man kommer att väcka en misstroendeomröstning mot May om avtalet skulle röstas ner, rapporterar BBC. Det är fullt möjligt att hon skulle överleva en sådan men då måste hon troligen visa på att hon har en tydlig plan B för brexit, sedan hennes första avtal nu röstats bort.

En nedröstning kan å andra sidan också sluta med att May likt sin föregångare David Cameron självmant avgår, om hon anser att möjligheterna att gå vidare nu är uttömda från hennes håll. Det skulle leda till en maktkamp inom det konservativa partiet och eventuellt ett nyval i landet (som May först kan be parlamentet besluta om).

Beslutet måste också tas relativt snabbt. Efter ett nej på tisdagen har regeringen tre arbetsdagar på sig att bestämma sitt nästa drag – med deadline och ännu en ödesdag att vänta på måndag.