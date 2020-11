Antiabort-extremist i USA: “Jag är villig att dö för frågan”

Pastor Donald Spitz bor i delstaten Virginia och driver hemsidan Army of God – som också är namnet på ett inhemskt kristet terrornätverk som säger sig stå bakom en rad mord på abortläkare och mordbränder på abortkliniker. Under rubriken Prisoners of Christ hyllas mördare och andra som fängslats för antiabort-relaterade våldsbrott.

– Army of God är inte en organisation, vi är människor som vill rädda ofödda barn och brukar våld, eller stödjer bruket av våld, för att stoppa aborter. Många som utför aborter har slutat på grund av the Army of God, säger Donald Spitz och berättar att han ser en ökning av unga antiabort-aktivister som är villiga att agera.

Förstörde kliniker med “bomber och eld”

John Brockhoeft bombade och brände ner flera abortkliniker på 1980-talet och satt sju år i fängelse för sina brott. I dokumentären Dokument utifrån: Striden om aborterna säger John Brockhoeft att han utförde dåden på grund av skam och att han först efteråt kunde se sig själv i ögonen igen.

– Jag brinner för den här frågan och är villig att dö för den. Jag visste att jag skulle slåss mot abortkliniker med förgörande kraft. Jag visste att jag skulle förstöra dem antingen med bomber eller eld, säger John Brockhoeft.

Vill du veta mer? Hela Dokument utifrån: Striden om aborterna finns på SVT Play.