Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Australiens finansminister Josh Frydenberg. Foto: Nine Network/Reuters

Australienbränderna: Staten går in och tar halva kostnaden för röjningsarbetet

Australiens finansminister Josh Frydenberg tillkännagav under torsdagen att staten går in och delar kostnaderna för röjningsarbetet efter bränderna tillsammans med delstaten New South Wales som drabbats hårt.

Enligt Australiens finansminister ska delstaten och staten dela kostnaderna på hälften. Tillkännagivandet gjordes tillsammans med delstatens premärminister Gladys Berejiklian. Enligt finansministern kommer detta underlätta återuppbygnationen för de drabbade familjerna som annars hade fått förlita sig helt på försäkringsbolag. Sedan september 2019 har Australien drabbats hårt av omfattande bränder och totalt har 29 personer omkommit. Totalt har över 10 miljoner hektar brunnit, ett område större än Sydkorea eller Portugal, enligt AFP. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!