Biden: Trump ska inte få tillgång till hemlig säkerhetsinformation

Tidigare presidenter erbjuds tillgång till information om landets säkerhetsläge av den sittande presidenten, dels som en artighet och dels för att kunna be om råd. Enligt The New York Times erbjuds just nu säkerhetsinformation till Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush and Barack Obama. Nu ser det ut som att Donald Trump blir den första någonsin att bli utan den informationen.

– Det är på grund av hans oberäkneliga beteende, säger Joe Biden i intervjun.

Flera säkerhetsexperter har tidigare uttalat sig mot att Trump skulle få tillgång till hemlig säkerhetsinformation. Det är valfritt för tidigare presidenter att ta del av informationen och det är oklart om Trump bett om det.

