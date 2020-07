Borgmästaren: ”Vi kommer inte tillåta tyranni i Chicago”

Det har gått drygt två veckor sedan Donald Trump kallade in federala poliser till Portland i delstaten Oregon för att stävja oroligheter i samband med demonstrationer mot polisvåld i staden, vilket SVT Nyheter tidigare rapporterat om.

Beslutet har mött skarp kritiik. Stadens demokratiska borgmästare Ted Wheeler menar att de federala poliserna har eskalerat våldet och kräver att Trump drar tillbaka styrkorna.

”Jag tror inte bara att han bryter mot lagen, utan han riskerar även Portlandbornas liv”, skriver Wheeler på Twitter.

Även demokraternas talman i representanthuset Nancy Pelosi har riktat kritik mot Trump och anklagat de federala poliserna för maktmissbruk och ”kidnappningar” av demonstranter.

Trump: ”De är anarkister”

Men trots motståndet är Donald Trump, som i juni utnämnde sig själv till ”president över lag och ordning”, inte beredd att backa. Under en pressträff i Vita huset på måndagen försvarade presidenten de federala polisernas insats mot demonstranterna i Portland.

– De omhändertar många av de här personerna och sätter ledarna i häkte. De är anarkister, säger Donald Trump, enligt Reuters.

Liknande protester mot polisbrutalitet har pågått i städer runt om i USA sedan afroamerikanen George Floyd dog i samband med ett polisingripande den 25 maj. Nu planerar Trump att kalla in federala poliser till bland andra New York, Chicago och Detroit som han menar styrs av ”liberala Demokrater”. Enligt Chicago Tribune kan 150 federala poliser sättas in i staden redan i veckan.

– Vi sätter in poliser. Vi kan inte låta detta fortsätta, säger Trump.

”Kommer inte tillåta det”

Uttalandet har lett till kraftiga reaktioner. Chicagos borgmästare Lori Lightfoot varnar presidenten för att skicka in styrkorna.

– Vi kommer inte att tillåta tyranni i Chicago, säger hon.

Även New Yorks borgmästare Bill de Blasio fördömer Trumps planer.

”Vi har sett kaoset som skapats av den hemliga polisen i Portland. Vi kommer inte tillåta det att hända här”, skriver han på Twitter.