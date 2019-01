Bosnien – flaskhalsen till EU

För de som är på flykt innebär vintern att den svåra situationen de redan befinner sig i, blivit nästintill omöjlig.

– Den mentala hälsan har förvärrats oerhört nu under vintertid. Gränspolisen trycker undan med alla medel som går och nu med vädret har chanserna att kunna ta sig vidare minskat oerhört, säger Jack Sapoch på frivillighetsorganisationen No name kitchen till SVT Nyheter.

I regionen Una-Sana finns drygt 3 000 flyktingar och migranter, enligt Läkare utan gränser. Foto: AP/TT

”Lekte med flyktingarna”

Det var under senhösten som det kom rapporter om hur gränspolisen i Kroatien tar till våld för att hindra människor att passera gränsen in till EU. Deras mobiltelefoner sönderslagna, kropparna tilltygade och andra ägodelar förstörda, rapporterade bland annat människorättsorganisationen Human Rights Watch.

– I november-december kom det uppgifter om hur gränspoliserna använde sig av fällor och nästan lekte med flyktingarna. De tände eld i olika delar av skogarna för att skrämmas och satte upp barriärer för att de skulle ramla, berättar Jack Sapoch.

– Polisen ska inte ta sönder telefoner, stjäla pengar och slå människor, sa afghanen Commando till nyhetsbyrån AFP i oktober i fjol.

Under 2018 började allt fler flyktingar och migranter ta den så kallade Balkanrutten i hopp om att kunna korsa gränsen till EU. Foto: AP/TT

5 000 i Bosnien

Under 2018 var det minst 23 000 migranter och flyktingar som passerade Bosnien, skriver Politico. Just nu estimeras att ungefär 5 000 av dem är fast i ingenmanslandet Bosnien.

– Det är lätt att blunda för sådant här när det är varmt, men ingen vill ha rapporter om människor som dör i snön eller får allvarliga köldskador, säger Julien Koeberer på Läkare utan gränser till SVT Nyheter.

De flesta som befinner sig i Bosnien nu kommer från Pakistan, Afghanistan och Bangladesh eller nordafrikanska länder som Marocko, Algeriet och Tunisien, berättar Jack Sapoch.

– Vi får inte in lika många rapporter om att gränspoliserna tar till våld nu efter årsskiftet men de beter sig fortfarande inhumant. De tänder eld på sovsäckar eller kastar iväg deras skor så att de får vandra hela vägen tillbaka till lägren genom snö och lera i strumplästen, säger Jack Sapoch.

I väntan på mat i ett läger i Velika Kladuša under november månad 2018. Foto: AP/TT

”Folkströmmar går inte att bromsa”

Den så kallade Balkanrutten började växa under fjolåret och sedan dess har EU på olika sätt ökat samarbetet med berörda länder för att begränsa den illegala migrationen. Bland annat har fler gränsvakter placerats ut för att stärka unionens så kallade yttre gräns.

– Bosnien var inte förberedda på det här och hoppades nog under sommarmånaderna att situationen skulle lösa sig själv. Det borde egentligen inte överraska någon – folkströmmar kanske går att bromsa något men det går inte att sätta ett permanent stopp för det, säger Julien Koeberer.