CNN:s New York-kontor utrymt efter bombhot

Personal på CNN-kontoret i New York har fått utrymma. Det efter ett bombhot som kommit in per telefon, rapporterar CNN.

Flera brandbilar och polisbilar befinner sig utanför kontoret och personal har utrymt efter att brandlarm signalerat evakuering, rapporterar CNN. Texten uppdateras Dela Dela

