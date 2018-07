Danske grottdykaren: Pojkarna log och tackade

– Vi hade föreställt oss alla möjliga katastrofscenarier, som utrustning som går sönder och barn som grips av panik, barn som drunknade och skulle återupplivas, säger Ivan Karadzic till den danska nyhetsbyrån Ritzau.

– Men det hände ingenting. Alla befann sig på sina platser och gjorde precis det de skulle.

”Såg skrämda ut”

Ivan Karadzic stod på sin post halvvägs in i den fem kilometer långa sträckan för att byta ut syrgastuber när de tagit slut. De fyra pojkarna som räddades under söndagen var utrustade med heltäckande våtdräkter och masker som gav dem luft.

– De såg lite skrämda ut, men de fick inte panik eller så, säger Karadzic.

– Och de log och tackade.

Planen: Rädda fyra-fem

Karadzic, som till vardags driver ett dykföretag på den thailändska ön Koh Tao, säger att dykarna räknar med att rädda ytterligare fyra-fem pojkar under måndagen, och de resterande under tisdagen. Han kommer dock att vara ledig under dagen.

– Jag har aldrig varit så trött förut, och har fått veta att jag ska få vila lite, säger han.

Tidigt på morgonen anlände ambulanser till ingången till grottan, men journalister och andra intresserade har motats bort från området och kan inte se vad som händer på plats.

Enligt räddningsledaren Narongsak Osottanakorn, som på söndagen meddelade att fyra av pojkarna är räddade, återupptas arbetet på morgonen.

– Vi har arbetat kontinuerligt under natten, säger en person vid myndigheterna som vill vara anonym, på måndagsmorgonen.

Regn hotar insatsen

Fortsatt regn hotar insatsen eftersom regnvattnet kan översvämma grottorna i norra Thailand.

En thailändsk dykare har tidigare omkommit i samband med räddningsarbetet. Han har tillhört Thailands militära elitstyrka Navy Seals.

Grottdykning anses vara den svåraste formen av dykning eftersom den sker i ”overheadmiljö”. Dykaren kan inte gå upp till ytan om en incident inträffar.