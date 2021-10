Därför riskerar det att bli kaos i Glasgow under klimatmötet

Förutom den logistiska utmaningen att samla tiotusentals delegater från hela världen under ett och samma tak mitt under pågående pandemi (experter varnar för att COP 26 kan bli ett ”superspridarevenemang”) och såklart de sedvanliga säkerhetsproblemen är det en hel del annat som kan skapa kaos och oreda under COP 26.

10 000 fler poliser

Flera olika aktivistgrupper ska demonstrera under toppmötet. Minst 100 000 personer väntas delta i den största demonstrationen den 6 november.

Klimatrörelsen Extinction Rebellion har förvarnat om aktioner.

Insulate Britain likaså. Just den gruppens aktivister har gjort sig kända för att blockera motorvägar och till och med limma fast sig mot asfalten för att göra det svårare att få bort dem.

Den skotska polisen får förstärkning från hela Storbritannien för att klara anstormningen och kommer att ha 10 000 poliser ute i Glasgow varje dag.

Skolor stänger ner

Det har dessutom regnat kraftigt i Glasgow och skyfallen har gjort att flera vägar svämmats över. Det ställer till extra problem i en stad där stora delar av de centrala delarna redan är avspärrade. Sedan tidigare har flera skolor beslutat stänga eftersom skolbarnen anses få för lång resväg.

Skyfallen orsakar också störningar i tågtrafiken och meteorologerna varnar för mer regn under toppmötet.

En planerad tågstrejk under COP 26 avvärjdes i sista sekunden. Men sopåkarna i Glasgow kommer att strejka. De kräver högre lön och bättre arbetsvillkor.

Råttproblem ökar

Enligt fackföreningen GMB har sophanteringen drabbats av nedskärningar vilket fått oönskade effekter.

Fackledaren Chris Mitchell säger till TV-programmet Good Morning Scotland att det finns 1,3 mijoner råttor i staden och att det bara blir värre. Varje dag blir sopåkare attackerade av råttor.

Greta Thunberg har bjudit in de strejkande till en demonstration i Glasgow den 5 november.

Missa inget om klimatet! Prenumerera på SVT:s nyhetsbrev.