GUIDE: Allt du behöver veta om COP26

Fattiga vs rika länder

”Climate justice now!” – så har det låtit i klimatdemonstrationer de senaste åren. Klimaträttvisa är nyckeln till framgång för klimatförhandlingarna.

På ena sidan står fattiga länder som inte har råd att varken skydda sig mot pågående klimatförändringar eller ställa om smutsiga fabriker till förnybar energi.

På andra sidan rika länder som har tillgång till inte bara ny teknik och finansiering utan även har en historisk skuld i utsläppen.

Utvecklingsländerna kräver att den rika världen först levererar på sina löften innan de är beredda att själva acceptera krav. Det handlar om att minska utsläppen mer, ge klimatbistånd, och hjälpa till med omställning och anpassning.

De rika länderna å andra sidan har sett det som orimligt att tillväxtländer som Kina och Indien, som också är ekonomiska konkurrenter, inte gör mer för att bromsa utsläppen.

Men de starkaste kraven på klimaträttvisa kommer inte från tillväxtländer utan från de fattigaste länderna i bland annat Afrika och från ö-nationer som ser sin framtid hotad av stigande havsnivåer.

Med ökat extremväder och förlängda perioder av torka riskerar antalet klimatflyktingar i Afrika att öka, menar Izidine Pinto vid IPCC. Foto: SVT

Klimaträttvisa handlar även om att få med alla grupper och regioner i omställningen. Då talar man om en rättvis omställning, “a just transition”, ett begrepp som Polen lyckades få in i överenskommelsen på COP25 i Katowice 2018. Det syftar ofta på människor i kolindustrin som förlorar jobben, men även de som drabbas av höga bränslepriser. “If there is no just transition, there just will be no transition”, som EU:s klimatkommissionär uttryckt det.

Ända sedan klimatförhandlingarna i FN:s regi började för 30 år sedan har det funnits en klyfta mellan fattiga och rika länder. Tidigare fanns en uppdelning i klimatavtalen där det ställdes olika krav på rika och fattiga länder, till exempel i Kyotoprotkollet där utvecklingsländer som Kina slapp tvång – till USA:s förtret. Sedan Parisavtalet däremot gäller samma regler för alla, även om förväntningarna är olika.