Jörgen Elfving: Därför skickar Ryssland medvetet soldater i döden

Under de senare åren har Ryssland satsat mycket på att utveckla en beväpnad snabbinsatsstyrka, så kallade bataljonsstridsgrupper.

– Det är ett koncept med hög beredskap och mycket eldkraft som funkade bra mot ett okvalificerat motstånd, säger Jörgen Elfving, expert på rysk militär taktik.

Bataljonsstridsgrupper användes under kriget i Georgien 2008 och under annekteringen av Krim 2014. Men under den fullskaliga invasionen av Ukraina har det inte fungerat alls, enligt Jörgen Elfving.

– Ukraina hade små enheter som slog mot understödsförbandet av bataljonsstridsgrupperna.

Rysslands nya taktik i Ukraina

Ryssland ändrade taktik. Efter sommaren 2022 infördes ett system med vad som kallades “stormavdelningar Z”. Ett system med olika nivåer av soldater.

Längst ner i hierarkin finns de som – enligt en färsk rapport från den brittiska tankesmedjan Royal United Services Institute – kallas för ”försumbara soldater”. Soldater avsedda att offras.

Det har förekommit uppgifter om att soldater som vänt tillbaka ska ha skjutits av egna styrkor, precis som Ryssland gjorde under andra världskriget. Men Jörgen Elfving har inte sett det belagt från oberoende källor.

– Det finns enstaka uppgifter men jag kan inte avgöra om de är korrekta eller inte, säger han.

Videoklipp har också spridits i sociala medier där en grupp soldater från en stormavdelning Z vägrar vända tillbaka till fronten.

