Värmeböljan i USA skördar offer

Uppemot 80 miljoner amerikaner varnades under tisdagen för temperaturer och luftfuktighet som kan vara dödlig. I Kanada och USA har åtta personer dött av värmen, sex av dem i Montreal, rapporterar CNN.

På vissa platser längs östkusten kan den upplevda temperaturen vara mellan 38 och 43 grader.

Redan flera dödsfall

I Pennsylvania dog en kvinna efter att ha fått en hjärtattack i sin trädgård på lördagen. En 30-årig man kollapsade under ett trail-lopp i New York under söndagen. På akuten konstaterade man att mannens inre temperatur hade nått 42,2 grader.

– Hjärnan kan inte fungera när den blir så överhettad, säger obducenten Frank Whitelaw till CNN.

Ytterligare två misstänkta värme-relaterade dödsfall är under utredning.

I New York händer det inte allt för sällan att temperaturerna når över 32 grader, men att det håller i sig så länge som en vecka eller mer händer bara någon gång på 33 år, enligt National Weather Service.

”Stanna inne”

New York weather service uppmanar människor att få i sig mycket vätska, att hålla sig nära luftkonditionering och att hålla sig borta från solen.

Ett tillägg till varningen är att se till att inga husdjur befinner sig i solen heller. En hund dog i New Jersey under tisdagen, efter att ägaren lämnat den i värmen.

Värmen förväntas hålla i sig veckan ut, rapporterar CNN.