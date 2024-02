Domstol i Alabama: Embryon är barn – kan hota IVF

En patient på en fertilitetsklinik i Alabama gick in i frysrummet där embryon förvarades. Patienten plockade därefter upp ett antal embryon ur en behållare och det slutade i att flera av dem tappades i golvet och förstördes.

De tre familjer vilka embryona tillhörde stämde kliniken för ”dödsfall av minderårig”.

Högsta domstolen: Embryon är barn

Två lägre domstolar menade att fallet var felaktigt kategoriserat; embryon var varken personer eller barn enligt dem. Fallet togs dock upp till högsta domstolen i Alabama som inte höll med.

Högsta domstolens chefsdomare Tom Parker menade att: ”Redan före födseln är alla människor guds avbild och deras liv kan inte förintas utan att påverka hans storhet”. Alltså att embryon ska räknas som personer och barn – något som högsta domstolen dömde efter.

Nikki Haley håller med

Den före detta FN-ambassadören och Trumps utmanare om den republikanska normeringen till presidentvalet, Nikki Haley, instämmer med domstolen i en intervju med NBC.

– Embryon är enligt mig bebisar, säger Nikki Haley och fortsätter:

– Det är en sak att frysa in sperma eller rädda ägg, men när man pratar om embryon är det, enligt mig, ett liv.

Sjukhus pausar behandling

Nu pausar vårdgivare i delstaten – bland annat det största sjukhuset University of Alabama at Birmingham – sina IVF behandlingar med hänvisning till domen, skriver New York Times.

”Vi ledsna över att detta påverkar patienter... men vi måste utvärdera om patienter eller läkare kan bli åtalade för att ha följt standarden för IVF-behandling”, skriver sjukhuset enligt tidningen.

En talesperson för vita huset ska under tisdagen ha sagt att denna dom kommer att skapa lika stort kaos som när abortdomen Roe v. Wade ogiltigförklarades, enligt New York Times.