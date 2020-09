Donald Trump och Joe Biden möts i första debatten i natt – väntas dra rekordpublik på grund av coronapandemin

Klockan 02:59 på tisdagsnatten börjar SVT:s sändning från den första av de tre tv-debatterna inför presidentvalet den 3 november.

Duellen mellan Demokraternas kandidat Joe Biden och den sittande presidenten Donald Trump modereras av tv-ankaret Chris Wallace från Fox News. Chris Wallace, som är son till den legendariske journalisten Mike Wallace, är väl ansedd och är trots att han är anställd på Trumpvänliga Fox News känd för sina tuffa intervjuer av densamme. Han ledde även debatterna mellan Hillary Clinton och Donald Trump för fyra år sedan.

Coronapandemin har påverkat kampanjerna

Årets debatter väntas bli extra viktiga då de traditionella kampanjevenemangen har ställts in på grund av coronapandemin. Enligt New York Times väntas en rekordpublik på uppemot 100 miljoner tittare följa den första duellen via tv:n och nätet.

Några saker att hålla reda på

Tisdagens möte kommer att avhandla totalt sex ämnen som får 15 minuter var. Dessa ämnen är:

Trumps och Bidens meriter och kvalifikationer

Högsta domstolen

Coronakrisen

Ekonomin

Rasfrågor och våldsamheter i amerikanska städer

Presidentvalets legitimitet

Samtliga debatter sänds vid samma tid och utan reklampauser. Här är alla datum:

29 september i Cleveland, Ohio (modereras av Fox News Sundays Chris Wallace)

15 oktober i Miami, Florida (är upplagd som ett torgmöte med vanliga amerikaner, modereras av Steve Scully, politisk redaktör på C-Span)

22 oktober i Nashville, Tennessee (modereras av NBC:s Vita huset-korrespondent Kristen Welker)

Utöver detta kommer även vicepresident Mike Pence att möta Kamala Harris, Demokraternas kandidat till posten som vicepresident, i en debatt den 7 oktober. Debatten sänds från Salt Lake City i Utah och modereras av Susan Page, chef för USA Todays Washington-avdelning.

Har enorm publik – men avgör oftast inte valet

Presidentvalsdebatterna har sedan starten 1960 haft tiotals miljoner tittare. Trots det visar forskning att det är få amerikanska väljare som bestämmer sig vem de ska rösta på under eller efter programmet, rapporterar bland andra Pew Research Center.