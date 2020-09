Troligt att Donald Trump ”vinner” valet den 3:e november – kan vara ”röd hägring”

Den pågående pandemin har inte bara påverkat opinionsläget inför presidentvalet, den kommer förmodligen också att leda till att antalet poströster ökar markant.

Enligt en ny undersökning, som USA Today, hänvisar till kan så många som en tredjedel av alla amerikaner tänka sig att skicka in sin röst via US Postal Service.

Skillnaderna mellan Republikanerna och Demokraterna är dock stora: medan 48 procent av Joe Bidens supporters uppger att de troligtvis kommer poströsta är samma siffra för den sittande presidenten Donald Trumps väljare 23 procent.

Varnar för en ”röd hägring”

Magasinet New York hänvisar till en undersökning av Hawkfish (grundades av Michael Bloomberg för att stötta demokratiska kandidater, reds anm.) som även den visar på ett liknande resultat.

Enligt Hawkfish riskerar valnatten den 3:e november att mynna ut i en ”röd hägring” (röd syftar på republikanernas partifärg).

– Det innebär med stor sannolikhet att president Trump kommer stå som segrare den 3 november, för att sedan se Joe Biden komma närmare och närmare allteftersom poströsterna räknas. Demokrater har uttryckt oro för att Trump kommer att utropa sig som segrare och sedan kalla poströsterna för falska, förklarar Fouad Youcefi, SVT Nyheters korrespondent i USA.

I många delstater får inte poströsterna börja räknas förrän efter att vallokalerna stängt. Det gäller bland annat viktiga vågmästarstater som Wisconsin, Michigan och Pennsylvania.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Under hösten 2020 äger det amerikanska valet rum – och i och med coronapandemin har poströstning blivit mer aktuellt än någonsin. Vår reporter reder ut hur systemet i USA fungerar. Foto: SVT/Storyblocks

”Är vana vid att få veta vem som vinner direkt”

Oavsett vem som till slut kommer utropa sig som segrare i presidentvalet finns det mycket som tyder på att valresultatet kan bli mycket jämnt, vilket väntas leda till demonstrationer runtom i USA – oavsett vem som vinner.

– I det politiska klimat som USA befinner sig krävs en storseger för Trump eller Biden för att undvika den typen av potentiella oroligheter, säger Fouad Youcefi.

Ett 20-tal delstater godkänner alla röster som poststämplats så sent som på valdagen, även om de inkommer flera dagar senare. Det innebär att resultatet kan dröja om många väljer att posta sin röst.

– Amerikanerna är vana vid att få veta vem som vinner direkt under valnatten, nu kommer det sannolikt inte bli så, ”valnatten” kommer istället att bli ”valveckan”.