Åklagaren: Han skröt om dådet i samtal med taxichauffören

Två personer dödades och tretton skadades när skytten öppnade eld på den klassiska julmarknaden i Strasbourg under tisdagskvällen. Fyra personer har gripits – men jakten efter den misstänkta gärningsmannen fortsätter.

På onsdagskvällen gick polisen ut med en efterlysning där de varnar allmänheten från att närma sig honom.

”Ingrip inte själva mot mannen”, skriver de i efterlysningen.

Så flydde han från polisen

Samtidigt kommer nya detaljer om hur mannen lyckades fly undan polisen. Enligt AP, som hänvisar till åklagaren Remy Heitz, har mannen skjutits i armen av soldater under attacken. Efter det har han satt sig i en taxi för att snabbt ta sig därifrån. Enligt tidigare uppgifter skulle han ha stulit en taxi, men enligt åklagaren ska mannen ha satt sig i en helt vanlig taxi – och under resan dessutom skrutit om dådet i samtal med taxichauffören.

Taxin ska ha kört till en annan del av staden där ytterligare en skottlossning mellan mannen och polisen ska ha ägt rum. Efter det ska mannen ha lyckats fly till okänd plats, enligt vad åklagaren berättar för AP.

Mannen har tidigare dömts för brott i både Frankrike, Tyskland och Schweiz. Enligt polisen kan mannen ha flytt över gränsen.

Tyst minut på fotbollsmatcher

Under natten till torsdagen släcktes Eiffeltornet ner i Paris för att hedra offren efter dådet. I Strasbourg flaggar staden på halvstång samtidigt som teaterföreställningar och andra nöjesevents har ställts in. Under helgen kommer även samtliga fotbollsmatcher i den högsta och näst högsta ligan i Frankrike börja med en tyst minut.

Attacken utreds som terrorbrott. Gränsen mellan Tyskland och Frankrike bevakas av både fransk och tysk polis. Totalt 720 poliser och 500 soldater deltar i jakten. Samtidigt har ytterligare 1300 soldater kallats in för att skärpa bevakningen på bland annat alla julmarknader i landet, enligt AP.