Chanserna för att Theresa May ska lyckas omförhandal utträdesavtalet från EU är små, konstaterar James Savage, publisher på The Local, som har följt Brexit noggrant både i Storbritannien och övriga EU. Foto: TT/Privat

5 frågor till experten: ”Det här kommer bli extremt svårt för May ändå”

Storbritanniens premiärminister Theresa May fick som hon ville i omröstningen i parlamentet på tisdagskvällen. Nu ska hon försöka omförhandla utträdesavtalet med EU. Men det kommer fortfarande bli svettigt för May lösa det, konstaterar James Savage, publisher på The Local, som har följt Brexit både i Storbritannien och i övriga EU.

1. Vad innebär det här i praktiken? – Det innebär att processen kommer dra ut på tiden ännu mer. Det innebär att Theresa May kommer behöva åka till Bryssel och be om en ny lösning för den irländska gränsen. Och det kommer vara extremt svårt för henne eftersom det här har förhandlats i två år och det var det här som man kom fram till. Nu ska man börja om från ruta ett och börja förhandla fram något annat om en knäckfråga. 2. Kommer det att lyckas? – Det beror helt på hur mottagliga de 27 EU-medlemsländerna och förhandlarna är. Hittills har de inte varit det, så chanserna för att hon ska lyckas är små. 3. Vad händer om EU vägrar omförhandla avtalet? – Då måste hon gå tillbaka till parlamentet och försöka få igenom något annat. Och tiden rinner iväg. Så frågan är vad återstår. Hennes avtal, som hon lade fram och som röstades ner, ett avtalslöst brexit eller inget brexit alls. Det är de tre valen man har haft hela tiden. Nu har man försökt hitta en mellanväg med ett bättre avtal men vi får se. 4. Parlamentet röstade samtidigt för ett förslag som innebär att de inte vill lämna EU utan ett avtal – kan det få någon praktisk betydelse? – Det korta svaret är nej eftersom det är ett ickebindande förslag. Det visar att parlamentet är emot ett avtalslöst Brexit. Men eftersom de inte röstade för de andra förslagen, som skulle ha tvingat henne att agera på ett sätt som kunde ha förhindrat ett avtalslöst brexit, så visar det också att parlamentet inte ännu är beredda att sätta hårt mot hårt. Att bara att säga att man är emot ett avtalslöst brexit säger ingenting för det händer per automatik om man inte kommer fram till något annat. 5. Vad skulle ett avtalslöst brexit innebära? – Ett riktigt avtalslöst brexit innebär att man har inga avtal som gör att flygplan kan lyfta och landa och som reglerar tullen mellan Storbritannien och EU. Det gör att många företag kommer få svårt att exportera och importera. Det innebär också att folk får svårt att resa och det innebär att stora tillverkningsföretag inte kommer kunna leverera delar i tid till EU-länder och vice versa. Många bilföretag kommer till exempel få det väldigt svårt i ett avtalslöst Brexit. Och sedan har vi naturligtvis Irland där alla frågor ställs på sin spets, där den fria rörligheten över gränsen är extremt viktig för freden i Nordirland. Lägger man upp en hård gräns där, om man är tvingad till tullkontroller där, så blir det svårt. Även om Storbritannien skulle säga att vi struntar i att kontrollera gränsen så innebär det inte att EU kommer göra det samma. Dela Dela

