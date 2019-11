Få protester mot Kina i appen Tiktok

I olika sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram är ett av de ämnen som hamnar högt upp på trendlistor och i olika sökningar protesterna i Hongkong mot det kinesiska inflytandet.

Men på appen Tiktok, som just nu är en av världens mest populära och som ägs av det kinesiska moderbolaget Bytedance, är det svårare att hitta någon kritik mot Kina. I den version som svenska mobilkonsumenter använder finns det sådana videoklipp. Men de är inte lika enkla att hitta jämfört med okontroversiella dansvideor. Sak samma med klipp som till exempel handlar om 30-årsminnet av massakern på Himmelska fridens torg 1989.

När SVT:s korrespondent i Kina gör en sökning på Hongkong och protester eller Free Hongkong i den kinesiska versionen Douyin blir det inga träffar alls. Istället dyker det upp olika propagandainslag med kinesiskt perspektiv mot protesterna.

Raderar klipp

Bytedance har kommunicerat under hösten att bolaget inte står under inflytande av den kinesiska regeringen. Samtidigt kunde tidningen The Guardian i slutet av september publicera uppgifter från dokument de tagit del av som visar hur Bytedance ledning instruerar bolagets 10 000 moderatorer att censurera videor som bland annat nämner Himmelska fridens torg, oberoende i Tibet eller den religiösa gruppen Falun Gong. Enligt dokumenten finns det två kategorier av förbjudet material. Dels sådana som är en ”kränkning” och som raderas och dels sådana som laddas upp men där spridningen genom bolagets algoritmstyrda innehåll är begränsad.

Enligt Tiktok var de dokument som The Guardian tog del av regler från i våras och bolaget har sedan dess uppdaterat sina moderationsregler. Exakt hur de nya ser ut går inte bolaget in på men enligt Bytedance är kontrollen nu mer lokalt anpassad.