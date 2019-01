Fängslade bokförläggaren Gui Minhais dotter försöker stoppa kinesisk tv i London

Kinas statliga television, CCTV, tjänade 36 miljarder kronor 2015. Men den globala mediejätten ingår också i den kinesiska enpartistaten och används regelbundet av polisen för att tvinga fram falska bekännelser, bekännelser som sänds i Kina och över hela världen för att tysta kritik mot enpartistaten, enligt människorättsorganisationen Safeguard defenders rapport Scripted and Staged.

Unga och välskräddade nyhetsankare som på felfri amerikansk engelska sprutar fram senaste nytt 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Ja, den engelskspråkiga sändningen av kinesisk statstelevision, CCTV, är förvillande lik amerikanska CNN eller brittiska BBC. Med sändningar på engelska, spanska, franska, arabiska och kontor över hela världen har supermakten Kina flyttat fram sina positioner också i nyhetsvärlden.

Men likheten med västvärldens privatägda nyhetsfabriker är bara skenbar. För det statliga kinesiska mediemonopolet är direkt underställt Kina kommunistiska parti och används av den kinesiska polisen för att få oppositionella att framstå som kriminella, hävdar kinakännare och människorättsorganisationer som Human Rights Watch.

Uppmanas att göra videoinspelad intervju

Metoderna är enkla men effektiva. Polis griper regimkritikerna under brutala former, för de gripna till ett fängelse där de hålls isolerade utan kontakt med advokater eller anhöriga i upp till sex månader. Under isoleringen uppmanas de att göra en videoinspelad intervju. Om de säger ja utlovas mildare behandling, kanske rent av en frigivning. Förhörsledarna säger att bara domare och åklagare ska titta på videon, inte att den ska sändas i kinesiska statstelevisionens globala nyhetsnätverk.

Den svenske bokhandlaren Gui Minhai, som kidnappades av kinesiska agenter i Thailand i november 2015 och fortfarande sitter fängslad. Han har tvingats avge tre falska bekännelser inför kinesiska statstelevisionens kameror vid tre tillfällen, skriver dottern Angela Gui i sin stämning mot CCTV.

* En ”smitning” från en trafikolycka

* ”Olaglig” försäljning av böcker i Hongkong

* Konspiration med Sverige för att skada Kina

En annan svensk, Peter Dahlin, greps tillsammans med sin flickvän i januari 2016. Dahlins organisation China Action utbildade kinesiska jurister i rättssäkerhet och lagar om mänskliga rättigheter. Efter tre veckor i en cell ”erbjöds” han att, mot ett erkännande, bli frisläppt. Inför en reporter från CCTV skulle han säga att han sårat det kinesiska folkets känslor. Avsikten var att visa videon för domstolen. Men videon sändes i Kina och över hela världen. Dahlins utlovades behandling för sin livshotande sjukdom och en frigivning av flickvännen.

Och svenskan Angela Gui säger så här i rapporten ”Scripted and Staged” utgiven av människorättsgruppen Safeguard defenders:

”Jag orkade inte titta på videon med min pappas bekännelse förrän långt senare. Det här ska ingen behöva genomlida. Jag saknar ord för vad de gör”.

Viktigt att demoralisera regimkritikerna

Avsikten med de falska framtvingade bekännelserna är i första hand att övertyga kineserna att staten är utsatt för olika typer av hot och att det ligger i allas intressen att kritikerna grips. Men det är också viktigt att demoralisera regimkritikerna. Inte sällan tvingas de ange sina tidigare kamrater med namn.

Nu försöker flera personer som, direkt eller indirekt, drabbats av tv-sända falska bekännelser stoppa kinesiska statstelevisionens investering i London. Bland dem finns Peter Dahlin, Gui Minhais dotter Angela och Peter Humphrey. De har begärt att den brittiska sändningsmyndigheten Ofcom ska dra in sändningstillståndet för moderföretaget CGTV i Storbritannien eftersom de tv-sända bekännelserna strider mot Ofcoms regler om saklighet och opartiskhet.

SVT Nyheter har förgäves sökt CCTV/CGTV för en kommentar. Statliga talesmän för Kina har flera gånger tillbakavisat uppgifterna om påtvingade bekännelser och hävdar att Gui Minhai av egen fri vilja erkänt sina påstådda brott.