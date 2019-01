Peter Humphrey drogades och tvingades erkänna brott i kinesisk tv

Hans engelska är precis och ansiktet uttrycker en återhållen vrede.

– Under mina tretton månader i häktet har jag inte fått någon behandling för min prostatacancer. Så jag börjar skriva till min då 18-årige son Harvey. Jag uppmanar honom att ta hand om sin mamma om jag skulle dö i fängelset.

Han tystnar och ansiktet stelnar i en lika plötslig som plågad grimas. Efter en kort paus säger han.

– Det är svårt att prata om det här.

62-årige Peter Humphrey talar flytande mandarin och har bott en stor del av sitt vuxna liv i Kina. Som chef för nyhetsbyrån Reuters Kinakontor får han ett stort kontaktnät och strax efter sekelskiftet startar han och hans kinesisk-amerikanska fru Yu Yingzhen ett företag. Stora internationella företag som utsatts för bedrägerier i Kina hyr in paret för att utreda misstankarna. Förtroendet för kinesisk polis var och är lågt.

Ett 30-tal poliser stormar in parets lägenhet

Under 13 år bygger Humphrey och Yu upp ett litet men framgångsrikt företag med kontor i Hongkong och Shanghai. Men allt tar slut i juli 2013 när ett 30-tal poliser stormar in parets lägenhet i Shanghai. De förs till Shanghaipolisens gråa betongbyggnad AO3 och placeras i olika celler. Under ett uppdrag åt ett stort brittiskt-amerikanskt företag utreder de en person med nära band till Kinas politiska ledare. Gripandet av paret, hävdar Humphrey, är en hämnd för utredningen. Det ska dröja nästan två år innan de återförenas.

Den officiella brottsmisstanken är ”olaglig insamling av medborgarinformation”. Men då, i juli 2013, vet varken Peter eller Yu vad de misstänks för.

– Ingen som grips i Kina vet vad som händer nästa dag. Ingen förklarar dina rättigheter, hur processen fortskrider eller när en eventuell slutpunkt kan förväntas. Först sa vakterna att jag bara skulle förhöras och vara ute efter nån dag. Men när jag berättade det för de andra i cellen log de bara syrligt. Och det skulle ju ta 765 dagar innan jag kunde andas frisk luft igen, säger Peter Humphrey.

När brittiska konsulatet efter en del svårigheter lokaliserar honom, väcker fallet stor internationell uppmärksamhet. Och Peter uppmanas nu att prata med kinesiska medier för att rätta till de påstådda felen i den utländska rapporteringen. Förhörsledaren, översten Ding Zhidong vid Shanghaipolisen, lovar Peter att han kommer att behandlas mildare om han ställer upp på en intervju. Peter går med på att prata med tidningsjournalister men vill inte ge radio- och tv-intervjuer.

”Jag var skräckslagen”

Strax efter frukost en måndag i slutet av augusti 2013 kliver en fängelseläkare in i Peters cell. Han har klagat över panikångest och sömnsvårigheter och nu ger läkaren honom ett starkt lugnande medel.

Någon halvtimme senare förs han plötsligt ut ur cellen, får en skär tunn väst och leds genom långa korridorer till ett stort rum med en stor metallbur. Runt buren står tre tv-fotografer, och ett dussintal poliser i uniform. Peter sätts i en stol, handbojas och en regel över knäna låses fast i stolen. Bredvid tv-fotograferna står överste Ding som nu börjar förhöra Peter.

– Jag är fastlåst, drogad och måste svara på olika anklagelser men på ett sätt som gör dem nöjda utan att jag erkänner brott jag inte begått; som ett sårat vilddjur omringat av tio jägare i ett hörn. Jag var skräckslagen.

I Peters försiktiga navigerande mellan att inte erkänna något utan att förarga förhörsledaren säger den drogade britten att om han ”omedvetet brutit mot kinesisk lag eller förolämpat någon kines ber han om ursäkt”.

Det hårdredigeras om till ett erkännande och redan nästa dag sänds förhöret, inspelat, redigerat och distribuerat av kinesiska statstelevisionen CCTV, ut över hela världen. Men i det sända inslaget syns varken buren, handbojorna, regeln över Peter knä eller de många poliserna utanför buren, bara Peters ansikte i en närbild.

– CCTV har gjort samma sak gång på gång med andra fångar, till exempel svenskarna Peter Dahlin och Gui Minhai. Tv-bolaget är en kriminell organisation som systematiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna. CCTV är inget normalt medieföretag utan en del av den kinesiska polisen, hävdar Peter Humphrey.

Peter och Yu döms till fleråriga fängelsestraff

Inför rättegången ett år efter gripandet, i augusti 2014, tvingas han göra ännu en ”intervju” med CCTV. Också den redigeras så att det framstår som att Peter Humphrey erkänner brott han aldrig begått. Han och Yu döms till fleråriga fängelsestraff, men släpps efter ett år och deporteras till Storbritannien sommaren 2015.

I Storbritannien tar det ett och ett halvår innan cancern till slut stoppas. Och det är först nu, efter en tuff behandling med cellgifter, kirurgi och en pågående terapi för ångestattacker och posttraumatisk stress, som han fått tillbaka kraften att slåss.

Peter Humphrey har nu anmält kinesiska statstelevisionen CCTV till den brittiska sändningsmyndigheten Ofcom. Han vill att Ofcom ska dra in CCTV:s sändningslicens. Licensen ger CCTV rätt att sända från företagets senaste mediecenter i Chiswick i västra London. Där satsar kinesiska statstelevisionen en miljard dollar för att bland anställa 300 journalister och producenter.

Men trots Peters värsta mardröm är över, blir han fortfarande och oväntat påmind om de där 23 månaderna i kinesiskt fängelse.

– Jag liksom fryser till is, käkarna låser sig, som en blackout och jag kan inte tala på flera minuter. När minnena blir för verkliga börjar jag plötsligt gråta.

Det här är Peter Humphreys historia. Vi har förgäves sökt CCTV för en kommentar.