FN kallar till krismöte – fortsatt oroligt i Myanmar

Det var på måndagsmorgonen som militären i Myanmar förde bort ledaren Aung San Suu Kyi, presidenten Win Myint och flera regeringsmedlemmar i ett antal gryningsräder. Strax därefter uppgav militären att de har tagit konroll över landet och det utlovades samtidigt ett nytt demokratiskt val.

Under natten mot tisdagen var gator och torg tysta och öde i flera av landets största städer. Bankerna har nu åter öppnat och internet och telefoner fungerar igen, efter att allt stängdes ner under måndagen. Men fortfarande vet ingen säkert var ledaren Aung San Suu Kyi befinner sig. Flera hundra partimedlemmar har stängts in i sina regeringsbostäder och andra hålls fängslade på olika platser runt om i landet.

Oroliga för säkerheten

Frida Zaric, diplomat på UD och chef för svenska sektionskansliet i Yangon i Myanmar, berättar om situationen i landet i SVT:s Morgonstudion:

– Läget är förvirrat. Det är svårt att veta exakt vad som händer och hur militären tänker sig framtiden, säger hon.

På flera håll i landet är det möjligt att röra sig utomhus, men invånare är oroliga för demokratin och säkerheten. Det folkvalda partiet NLD har i ett uttalande krävt att de folkvalda ledarna ska släppas ”så snart som möjligt”.

– Befolkningen har fått stå ut med otroligt mycket under många år. Att behöva gå igenom det här igen är svårt för alla här som har kämpat under en lång tid för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter, säger Frida Zaric.

FN kallar till krismöte

Enligt UD:s uppgifter befinner sig omkring 50 svenskar i landet, som samtliga har blivit kontaktade och ombedda att skriva upp sig på den så kallade svensklistan. De som befinner sig i landet rekommenderas att hålla sig inne, undvika folksamlingar och att inte delta i eventuella demonstrationer.

Flera regeringar och ledare i västvärlden har gått ut och fördömt kuppen i Myanmar och uppmanar samstämmigt till en återgång till den demokratiska processen. USA:s president Joe Biden har gått ut och hotat med att återinföra sanktioner mot landet, och FN:s säkerhetsråd planerar att hålla ett krismöte under dagen.