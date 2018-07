Tungt beväpnad polis i åker runt i Monimbo-kvarteren i staden Masaya under tisdagen efter att regeringen återtagit kontrollen över oppositionens starkaste fäste. Foto: TT

FN riktar hård kritik mot Nicaraguas regering

Nicaraguansk polis har olagligen dödat, torterat och fängslat människor under den protestvåg som svept över landet under de senaste tre månaderna. Det meddelade kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) i ett uttalande under under tisdagen.