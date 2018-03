FN: Skamligt att skydda syriska regeringen

Regeringens senaste offensiv i östra Ghouta har nu pågått i tolv dagar och dödat hundratals människor. Uppemot 400.000 människor bor i området som drabbas av de hårda flygbombningarna.

FN uppmanar nu Internationella brottmålsdomstolen att granska situationen, rapporterar Reuters.

– Att försöka motverka rättvisa och skydda dessa brottslingar är skamligt, säger Zeid Ra'ad al-Hussein, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter.

Ingen vapenvila

Den 24 februari utlyste FN 30 dagars eldupphör i östra Ghouta. Men trots den utlysta vapenvilan har det rapporterats om fortsatta luftangrepp och beskjutningar.

– Jag måste än en gång betona att det vi ser i östra Ghouta och på andra håll i Syrien sannolikt är krigsförbrytelser och potentiellt brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Zeid Ra'ad al-Hussein.

Syriska regimen avfärdar

Men Hussam Aala, Syriens ambassadör i Geneve, svarar Zeid och framhåller att FN-kommissionären är ”selektiv och partisk” i sin bedömning.

Hussam Aala menar att den syriska armén tagit alla möjliga steg för att skydda de civila i området och att det finns ”humanitära korridorer” för att civila ska kunna få hjälp eller fly undan dödandet.

Hjälpkonvojen har stått stilla

FN:s hjälpkonvojer har i veckor stått redo att föra in medicin och mat till Ghouta, men de har hela tiden möts av stängda vägar. Men FN-organet Unicef uppger nu att al-Assad-regimen eventuellt öppnar vägarna in i östra Ghouta under morgondagen.

– 45 lastbilar är klara, lagren är fulla med vad de desperat behöver i östra Ghouta, det vi behöver är grönt ljus från Assad-regeringen, säger Jan Egeland, chef för FN:s humanitära insatser i Syrien, till Sveriges Radio Ekot.

Enligt Jan Egeland ska de första konvojerna täcka behov för omkring 90.000 människor, och han säger till Ekot att han hoppas al-Assad-regimen ska tillåta även fler insatser.