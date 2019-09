Forskarnas upptäckt: Elektrisk ål med världens mest kraftfulla stöt

860 volt. Så kraftfull var stötarna från en av två elektriska ålarter som forskare upptäckt i Sydamerika, rapporterar AP. Det är den starkaste stöten bland djur som man känner till – och mer än den ål som tidigare var ensam om att identifieras som elektrisk och kunde avge på 650 volt.

Forskarna samlade in totalt 107 ålar i fyra länder. Ledaren för studien, C. David de Santana vid Smithsonians National Museum of Natural History, säger att den nya upptäckten visar hur viktigt det är att skydda och studera Amazonas regnskog, skriver AP.