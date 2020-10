Genombrott i förhandlingar om svenska IS-kvinnor – rättegångar startar i Syrien

En delegation från svenska utrikesdepartementet har under de senaste dagarna varit på plats i nordöstra Syrien för att föra samtal med de kurdiska myndigheterna. En fråga som diskuterats är rättsprocesserna mot de svenska kvinnor som anslutit sig till IS.

– Faktiskt har rättsprocesserna redan börjat. Under sommaren har man tittat närmare på varje fall. I januari eller februari 2021 är det realistiskt att rättegångarna mot kvinnorna börjar, säger Shiyar Ali, det kurdiska självstyrets representant i Sverige som varit med på resan.

Ska utreda framtid för barn till IS-anhängare

Ett mål med den svenska delegationens resa är att diskutera vad som ska ske med barnen till de svenska IS-anhängarna.

– De flesta barnen är små. Därför behövs det stöd för att bygga ett barncenter där barnen kan vara under mer normala omständigheter. Där det också kan finnas skola under tiden som rättsprocesserna pågår, säger Shiyar Ali.

Tidigare har de kurdiska myndigheterna uppmanat västländer att ta hem sina egna medborgare som rest till IS i Syrien. Få länder har lyssnat på uppmaningen. Det kurdiska självstyret vill istället att samtliga svenska IS-kvinnor ska ställas inför rätta på plats.

– De föräldralösa barnen och de humanitära fallen är vi beredda att sända till Sverige. Men de som begick brott här ska dömas här. Det är vi och Sverige eniga om, säger Syrienkurdernas utrikespolitiska talesman Abdulkarim Omar till SVT.

Släpper 25 000 syrier

Samtidigt har det kurdiska självstyret nyligen beslutat att släppa 25 000 syriska invånare från Al Hol-lägret. De ingår i en allmän amnesti som ska lätta på trycket i det överfulla lägret.

Vad är skillnaden när man släpper 25 000 syriska medborgare och samtidigt ställer de svenska kvinnorna inför rätta?

– Skillnaden är stor. De som gick med i IS från Sverige och andra europeiska länder fattade aktiva beslut om att resa till IS och många av dem är delaktiga i IS brott. Många av de syriska medborgarna i Al Hol är personer som bodde i de områden IS-kontrollerade och som kunde fly först under striderna, säger Abdulkarim Omar till SVT.