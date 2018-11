Här lämnar Google-anställda jobbet i protest

Den världskoordinerade strejken ägde rum klockan 11.10 lokal tid. I städer som Toronto, Zürich och Singapore, lämnade personalen sina skrivbord för att tillsammans visa sitt missnöje mot arbetsgivaren Google.

Förra veckan avslöjade The New York Times att företaget har betalat ut miljontals dollar i fallskärmar till chefer som anklagats för sexuella trakasserier.

Anställda utanför Googles europeiska högkvarter i Dublin, Irland. Foto: Niall Carson/AP

I Toronto läste man upp berättelser från anställda som blivit trakasserade på arbetsplatsen. Foto: Cole Burston, The Canadian Press/AP

”I dag är den bästa dagen”

Brenda Salinas har jobbat Google i London i över ett år. Hon säger till The New York Times att förra veckan var en av de svåraste under hennes tid på företaget.

– Men i dag är det den bästa dagen. Jag känner att jag har tusentals kollegor världen över som, precis som jag, är hängivna när det kommer till att skapa en kultur där alla behandlas med värdighet, säger Salinas.

Ett hundratal personer utanför Googles kontor i London. Foto: Tolga Akmen/AFP

Samling för alla som deltar i protesten på kontoret i Singapore. Foto: Twitterkontot @googlewalkout/via Reuters

Ställer direkta krav på företaget

Bara en dag innan strejken hölls skapades ett konto på Twitter med namnet ”A Google Walkout For Real Change”. Där står att man protesterar mot sexuella trakasserier, misskötsel, brist på transparens och en arbetsplats som inte fungerar för alla.

Man ställer även fem direkta krav, bland annat ett tydligt och enhetligt verktyg som anställda världen över kan använda om de vill rapportera sexuella trakasserier anonymt.

Så här såg det ut i Zürich i Schweiz. Foto: Twitterkontot @googlewalkout och @tedonprivacy/via Reuters

Google tar till sig av kritiken

Under onsdagen sa Googles vd Sundar Pichai att ledningen kände till att protesterna skulle genomföras och att man stödjer anställda som vill delta.

Han sa även att de anställda har kommit med konstruktiva förslag på hur företaget kan förbättra sina riktlinjer och att man tar till sig av feedbacken, skriver The New York Times.