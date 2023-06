Guide: Hur går det med Sveriges Natoansökan?

Vilka länder behöver godkänna Sveriges Natoansökan? På vilket sätt spelar Turkiet och president Recep Tayyip Erdogan in? Och varför pratar alla om det toppmöte som snart hålls i Vilnius? Sveriges väg in i Nato har varit allt annat än rak – här svarar SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson på elva aktuella frågor just nu.