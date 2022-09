Guide: Så kommer Drottning Elizabeths sista färd gå till

Söndagen den 11 september

Drottningens ekkista färdas med bil den sex timmar långa vägen via flertalet skottska orter in till “Palace of Holyroodhouse” i centrala Edinburgh, den brittiska monarkens officiella residens i Skottland. Där kommer kistan få vila i tronrummet i väntan på bland annat Kung Charles och hans hustru Camilla som reser från London.