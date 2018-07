Här är planen för Donald Trumps Europaturné

Under sin presskonferens inför Nato-toppmötet försökte Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg lugna känslorna. Foto: Markus Schreiber/TT

Nato-toppmöte i Bryssel, 11-12 juli

Medverkar: Nato-ländernas statschefer. Men även statsminister Stefan Löfven och Finlands president Sauli Niinistö, som representanter för Nato:s partnerländer, samt Georgias och Ukrainas presidenter.

Det här kan vi förvänta oss: Donald Trump har ställt tydliga krav på övriga Nato-länder om att de måste lägga mer pengar på försvaret. Natos interna målsättning är att ett medlemsland ska lägga två procent av sin BNP på försvaret. Bara 8 av Natos 29 medlemsländer väntas nå det målet i år – och Trump har ställt tydliga krav på att det måste uppfyllas.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har inför mötet försökt lugna känslorna. Under sin presskonferens inför mötet lyfte han fram att fler länder har börjat lägga mer pengar på försvaret. Samtidigt tackade han Donald Trump för ”hans ledarskap när det gäller försvarsutgifterna”, enligt TT.

Statsminister Stefan Löfven och Finlands President Sauli Niinistö är inbjudna till en middag under onsdagen och till ett möte under torsdagsförmiddagen. På agendan för Löfvens del står bland annat Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbete med organisationen och den säkerhetspolitiska situationen i Östersjön.

Donald Trump lämnar Bryssel under eftermiddagen för att flyga till London.

Inför mötet med Donald Trump befinner sig Storbritanniens premiärminister Theresa May mitt i ett politiskt kaos efter utrikesminister Boris Johnsons avgång. Foto: Olivier Matthys/Matt Dunham/TT

Möte med Theresa May utanför London, 12-13 juli:

Medverkar: Storbritanniens premiärminister Theresa May, drottning Elizabeth II och personal från Amerikanska ambassaden.

Det här kan vi förvänta oss: Mötet är inget officiellt statsbesök. Trump kommer därför bland annat inte att besöka Buckingham Palace eller premiärministerns hem på 10 Downing Street vilket normalt sett hör till under statsbesök i Storbritannien.

Under fredagen kommer Trump att träffa ambassadpersonal och gå på en officell middag med Theresa May. Han spenderar natten i London för att sedan redan på fredag lämna staden för det mer officiella mötet med Elisabeth May som då kommer äga rum i hennes lantresidens Chequers utanför London. DrottningElizabeth II möter han på kvällen i Windsor Castle.

Även inför det här mötet är förväntningarna spända. Det har inte getts några tydliga besked om vad Trump och May ska diskutera. Däremot är Elisabeth May mitt i diskussionerna kring hur Storbritannien ska lyckas genomföra brexit. Donald Trump tog redan under valrörelsen 2016 tydligt ställning för brexit. Och efter att utrikesminister Boris Johnson avgått i protest mot Mays planer på ett mjukare Brexit så har Trump tagit ställning för Boris Johnson.

– Boris Johnson är en vän. Han har varit väldigt vänlig, väldigt understödjande, vi kommer kanske att prata med honom när jag åker dit. Jag gillar Boris Johnson. Jag har alltid gillat honom, sade Donald Trump inför resan enligt The Guardian.

Under Trumps besök i Storbritannien väntas samtidigt stora protester i London. Bland annat har demonstranterna fått tillstånd till att hissa en gigantisk ballong föreställande Donald Trump som en bebis. Ballongen väntas sväva över London under hela mötet.

Efter mötet med drottning Elizabeth II väntas Trump förflytta sig till sin golfklubb i Skottland där han tillbringar helgen.

I Helsingfors kommer Donald Trump att träffa både Finlands president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin/TT

Möte med Vladimir Putin, Helsingfors 16 juli

Medverkar: Rysslands president Vladimir Putin och Finlands president Sauli Niinistö.

Det här kan vi förvänta oss: Donald Trump väntas anlända till Helsingfors redan under söndagskvällen den 15 juli men de officiella mötena planeras först till måndagen.

Under morgonen kommer Donald Trump att träffa Finlands president Sauli Niinistö och under eftermiddagen förväntas han träffa Vladimir Putin i enrum på den finländska presidentens slott i centrala Helsingfors. Officiellt ska de diskutera relationerna mellan USA och Ryssland och flera säkerhetsfrågor.

Något konkret om vad samtalen ska handla om har inte framkommit. Enligt Reuters väntas det bland annat handla om kärnvapenfrågor, kriget i Syrien och sanktionerna mot Ryssland. Sarah Sanders, pressekreterare på Vita Huset, har sagt inför mötet att sanktionerna kommer att finnas kvar ”tills Ryssland återbördar Krimhalvön till Ukraina”. Nato-diplomater har samtidigt sagt till Reuters att de oroar sig för att Donald Trump under mötet kan gå med på att dra tillbaka USA:s trupper från de baltiska länderna vilket väntas vara något som Putin kan lyfta fram. Israel väntas samtidigt, enligt Reuters, sätta press på Donald Trump om att han ska förmå Vladimir Putin att övertala Iran att dra tillbaka sina trupper från Syrienkriget – då de oroar sig för att Iranska och/eller Iran-stödda trupper ska finnas kvar vid gränsen till Israel efter kriget.

Finlands president Sauli Niinistö har sagt att han vill lyfta det spända säkerhetsläget runt Östersjön och klimatfrågan med de två presidenterna.

Donald Trump lämnar Helsingfors och Europa under måndagskvällen.