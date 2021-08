Här är SVT:s korrespondenter

Ulrika Bergsten

Placering: Peking, Kina

Bevakningsområde: Asienkorrespondent

Fotograf Ronald Verhoeven och Asienkorrespondent Ulrika Bergsten Foto: Ronald Verhoeven, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

En korredag ser aldrig densamma ut: Den kan börja med en lajv i Aktuellt 03 på morgonen och sedan fortsätta med en resa. Eller smyga igång vid 10 på kontoret med redigering av något inspelat material och planering och research inför kommande uppdrag. Var och varannan dag lajv i Morgonstudion. På eftermiddagen vaknar Europa och redaktionen och om man har otur måste man kasta sig ut i sista sekunden i rusningstrafiken i Peking och jaga intervjuperson till Rapport.

2. Drömintervjun – och varför?

Min drömintervju är Nordkoreas diktator Kim Jong-un.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

De viktigaste frågorna i mitt område den närmaste tiden är Kinas förhållande till omvärlden och framförallt till USA. Klimatfrågan och så OS i Peking i februari.

Se Ulrika Bergstens och Ronald Verhoevens reportage som visar hur svårt det kan vara att verka som journalist i ett land som Kina.

David Boati

Placering: Bryssel, Belgien

Bevakningsområde: Europakorrespondent

Europakorrespondent David Boati tar ett covid-test Foto: SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

En av de saker jag gillar mest med korrespondentlivet är att det är så varierande – härligt nog finns inte riktigt ”en vanlig dag på jobbet”.

2. Drömintervjun – och varför?

Det finns massor, t.ex:

Ett fördjupande samtal med Merkel och Laschet om åren som Tysklands (och delvis EU:s) ledare och riktningen framåt efter valet i höst.

Jag vill följa upp med någon av de flyktingar och migranter jag träffade på Kanarieöarna eller Bosnien-Hercegovina. Hur har det gått, lever de som papperslösa i EU? Så fort pandemin förhoppningsvis lägger sig kommer migrationen komma tillbaka som en brännhet politisk fråga.

Det vore intressant att höra en höjdare inom Ndranghetan eller Camorran berätta hur de flyttat fram positionerna under pandemin.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Pandemin. Hur går det med smittspridningen och vaccineringen? Hur investeras återhämtningspengarna, klarar Europas ekonomier att resa sig? Debatt om restriktioner och vaccinintyg – var det rimligt att inskränka människors frihet så pass mycket?

Pandemin slog hårt mot Europas företagare. David Boati och Filip Huygens mötte champagnetillverkarna som kastade druvorna på marken.

Erika Bjerström

Placering: Stockholm

Bevakningsområde: Klimatkorrespondent

Erika Bjerström i Elfenbenskusten som drabbas hårt av havsnivåhöjningen. Foto: Pernilla Edholm, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Det är ett korsdrag av klimatrapporter, frågor från tittare, företag som vill få sina ”gröna” produkter uppmärksammade av SVT, redaktörer som vill ha texter, analyser och mitt i allt detta tänka själv, identifiera vad som ska bli nästa reportageresa för att berätta nåt nytt och oväntat om klimatkrisen, helst med konstruktiv vinkel.

2. Drömintervjun – och varför?

Xi Jinping, och fråga varför Kina måste fortsätta satsa på nya kolkraftverk.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Hur ska världens regeringar kunna ta de beslut som tvingar fram de snabba utsläppsminskningar som krävs enligt IPCC, utan att riskera mer polarisering och konflikter.

Mitt framför Erika Bjerströms och Rikard Collsiöös ögon minskar Grönlandsisen drastiskt.

Liselott Lindström

Placering: Nairobi, Kenya

Bevakningsområde: Afrikakorrespondent

Liselott Lindström vid en elefant i Kenya som fällts av tjuvjägare. Foto: SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Det kan vara allt från att stiga upp sent, koka kaffe, lyssna på Nairobis fågelsång på balkongen och sen sitta och gå igenom intervjumaterial en hel dag i bara pyjamasen till att stiga upp halv fem, hoppa i en bil och köra genom militärcheckpoints för att komma ut och intervjua människor mitt i ett krig, fastna med bilen i sanden och missa utegångsförbudet för att förhandla sig igenom tillbaka genom checkpointen i den kolsvarta etiopiska kvällen.

2. Drömintervjun – och varför?

Trots att jag oftast föredrar att intervjua vanliga människor framom politiker så skulle Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed vara den person jag helst skulle vilja intervjua just nu. Dels eftersom det som sker i Etiopien påverkar så mycket också långt utanför landets gränser och att höra hur han tänker och resonerar skulle vara enormt intressant.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Utvecklingen i Etiopien är enligt mig given etta gällande vad man ska följa med, inte bara vad som händer i kriget i Tigray utan också hur Etiopiens dammprojekt i Nilen påverkar relationen med Sudan och Egypten och läget i Afrikas horn överlag. Men en viktig fråga är också vad som sker i coronapandemins fotspår och skugga – vilka effekter har restriktionerna haft på människorna när det gäller allt från könsstympning av flickor till fattigdom och dödsfall på grund av malaria.

Gräshoppor i Afrika är inte bara en plåga, de är även proteinbomber.

Stefan Åsberg

Placering: Washington, USA

Bevakningsområde: USA-korrespondent

Stefan Åsberg under bevakningen av en av de massiva skogsbränderna i USA. Foto: SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Vaknar ofta kring sju och tar en kopp kaffe och en banan. Läser de viktigaste nyheterna i NYT och Washington post, samt slår på morgonsändningarna i TV. Efter någon timme blir det ett telefonmöte med redaktionen och vi bestämmer mer exakt vad som ska göras under dagen. Kanske någon live i Rapport eller Aktuellt och förhoppningsvis åker vi senare ut och spelar in något jobb. Om vi är ute på resa, så spelar vi vanligtvis in till tidig kväll , ca 18.00. Därefter äter vi någonting och inväntar därefter morgonsändningen som vanligtvis startar strax efter midnatt.

2. Drömintervjun – och varför?

Det är klart att en intervju med Donald Trump vore det stora – även om han inte längre styr landet formellt har han ett avgörande inflytande över sitt parti och därmed amerikansk politik.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

De stora frågorna handlar om de amerikanska vallagarna, migrationen längs USA:s södra gräns mot Mexiko och förstås vem som blir republikanernas kandidat i nästa presidentval.

Se Stefan Åsbergs och Pelle Sterners reportage om människohandeln vid Rio Grande mellan Mexiko och USA.

Malin Mendel

Placering: Bombay, Indien

Bevakningsområde: Indienkorrespondent

Malin Mendel Foto: Sanjiv Valsan, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Om jag är på resa eller inspelning träffar jag massa människor, intervjuar och filmar från tidig morgon till solen går ner. Är jag hemma i Bombay sitter jag antingen och klipper ihop mina reportage eller rekar på nya. Tar små pauser för att hänga med grannen, yoga, handla på marknaden, och laga smarrig indisk mat.

2. Drömintervjun – och varför?

Indiens premiärminister Narendra Modi. Han ger i princip aldrig intervjuer, men jag har mycket att fråga honom om eftersom han styr över 1,4 miljarder människor och är en av världens mäktigaste personer.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Indien är en nyckelspelare i klimatfrågan. Hur snabbt Indien kan ställa om kommer påverka oss alla. Extremväder slår redan hårt mot människor i Indien och andra platser. Så allt som rör klimatet känns viktigt, och såklart pandemin. Hur kommer Indien drabbas av en tredje våg? Hur går det med vaccineringen?

Ett utrikesteams uppgift kan även vara granskning och avslöjanden. Se Malin Mendels och Linda Hörnqvists reportage om Scania i Uppdrag granskning

Anna-Maja Persson

Placering: Stockholm

Bevakningsområde: Utrikesreporter med fokus på Storbritannien

Nästa inslag förbereds ombord på ett flygplan. Foto: Olof Andersson, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Jag medverkar ofta live från UK i olika program, inte minst i Morgonstudion. De morgnarna blir det tidig uppstigning med sminkning, sista faktakollen och sedan tekniska förberedelser eftersom jag oftast sköter den biten själv. Tack vare tidsskillnaden hinner jag faktiskt vila en stund ibland innan dagens/kvällens jobb tar vid. Om det inte är något fältarbete inplanerat blir det mycket läsning; tidningsartiklar, bloggar och böcker. Så lyssnar jag på poddar och kollar på nyhetsprogrammen på tv.

2. Drömintervjun – och varför?

Jag vill intervjua Dominic Cummings, hjärnan bakom brexitkampanjen 2016 och strategen bakom Boris Johnsons valseger 2019. Han var länge BoJos grå eminens men nu är de båda osams och smutskastar varandra så fort de får chansen. Cummings väcker oerhört starka känslor och han har mycket att berätta om vad som skett bakom kulisserna på 10 Downing Street.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Eftersom Brexit genomfördes fullt ut mitt under pågående coronapandemi har det varit svårt, för att inte säga omöjligt, att urskilja vad brexit fått för konsekvenser så här långt. Men det kommer att klarna framöver och det ser jag fram mot att få rapportera om.

Väntan var lång men i april kunde britterna åter besöka sina pubar. Se reportaget.

Bert Sundström

Placering: Moskva, Ryssland

Bevakningsområde: Rysslandkorrespondent

Bert Sundström gör sig redo för direkt-medverkan Foto: Anton Koposov, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

In på kontoret. Genomgång av nödvändig utrustning med vår fotograf, Anton. Till flygplats. Mellan en och elva timmars flyg. Bil till miljö eller människor vårt inslag ska handla om. Arbete med det en eller fler dagar. Flyg hem.

2. Drömintervjun – och varför?

Drömintervjuer gör vi hela tiden; ryssar som beskriver den verklighet de tampas med.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Kommer det att finnas en möjlighet för Ryssland att utvecklas mot en demokrati som inte har som syfte att berika landets stormrika elit för att i stället satsa på utveckling och välfärd för alla.

En av de stora snackisarna i Ryssland under året var uppgifterna om Putins hemliga lyxpalats.

Alexander Norén

Placering: Stockholm

Bevakningsområde: Techkorrespondent

Alexander Norén på Wall Street i New York. Foto: Andreas Zernell, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Bortsett från morgonmötet som startar dagen finns ingen vanlig dag på jobbet. Det är därför jag gillar det här jobbet. Ena dagen gästa Morgonstudion för att prata kryptovalutor, andra dagen lära sig mer om etisk AI inför en reportageresa.

2. Drömintervjun – och varför?

Satoshi Nakamoto. Hen eller de som ”uppfann” Bitcoin. Vem/vilka ligger bakom pseudonymen?

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Har vi en ny IT-bubbla eller kan allt som tech rör vid fortsätta bli guld?

”Man kan dö av gasen” – Se Marco Nilsons och Alexander Noréns besök på Island

Christoffer Wendick

Placering: Stockholm

Bevakningsområde: EU-reporter, tidigare Europakorrespondent

Christoffer Wendick på plats vid demonstrationer i Tyskland. Foto: SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Var jag än befinner mig startar dagen alltid med tysk radio, därefter fransk. Då har man hyfsad koll på vad det snackas mest om i de två tyngsta EU-länderna. Jag snabbläser ett par nyhetsbrev med EU-nyheter som jag får varje dag. En kaffe med en liten skvätt mjölk senare är jag redo att ta mig an Europas stora frågor. Ofta har jag någon intervju eller inspelning inbokad. Andra dagar sitter jag bara och läser, och läser, och ringer och funderar så att det knakar tills jag kommit på vad som ska bli nästa reportage.

2. Drömintervjun – och varför?

Den hemlige gatukonstnären Banksy. Han är nog världens mest kända okända konstnär och har inte gett någon intervju sedan 2003. Banksys verk är ofta politiska, samhällskritiska och kontroversiella. Ett riktigt världsscoop, som troligen aldrig kommer bli av.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Tyskland går till val i slutet av september. Frankrike väljer ny president i april. Två oerhört viktiga val som kommer forma EU:s framtid.

Mycket av SVT:s utrikesbevakning har präglats av pandemin. Se det skakande besöket på ett krematorium i Sachsen, Tyskland.

Elin Jönsson

Placering: Stockholm

Bevakningsområde: Utrikesreporter, tidigare Rysslandkorrespondent

Utrikesreporter Elin Jönsson och fotograf Pablo Torres Foto: Vladimir Banic, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

De flesta av mina dagar är jag på på redaktionen i Stockholm och klipper ihop dagsjobb. Samtidigt gör jag research för att hitta intressanta ämnen och berättelser att rapportera om från mitt bevakningsområde – Öst- och Centraleuropa, Ryssland, Ukraina, Belarus och andra forna Sovjetstater. En favoritarbetsdag är en dag ute på fältet där jag får möta intressanta människor med en spännande och oväntad historia.

2. Drömintervjun – och varför?

Min drömintervjuperson: Fjodor Dostojevskij.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Jag tror dragkampen mellan EU och Ungern/Polen kommer att fortsätta och intensifieras. Viktigt att följa. Sen klappar mitt hjärta för Belarus där allt är långt ifrån överspelat. Trots att protesterna slagits ned är det inget hållbart lugn som råder.

Se Elin Jönssons och Pablo Torres reportage om de sträng abortlagarna i Polen.

Fouad Youcefi

Placering: Stockholm

Bevakningsområde: Utrikesreporter, tidigare vikarierande USA-korrespondent

Fouad Youcefi i samband med stormningen av kongressen. Foto: Marco Nilsson, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Som starten på de flesta romaner. Jag vaknar med ett ryck, ofta för att mobilen ringer. Tidsskillnaden i USA gör att redaktörer och andra hemma i Sverige redan hört av sig med ett gäng förfrågningar eller idéer, vilka avhandlas redan i sängen. En titt på de olika tv-kanalerna och nyhetssajterna senare så är dagen igång, ibland med inspelningar, men oftare med research eller resande. Vid lunchtid i USA närmar det sig Rapport- och Aktuelltsändning i Sverige, så då gäller det att ha scoutat en bra live-position.

2. Drömintervjun – och varför?

Någon av USA:s förstadamer. Ingen har sannolikt kunnat påverkat amerikanska presidenter såsom Melania Trump, Michelle Obama och Laura Bush.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Det finns alldeles för många viktiga frågor för att bara nämna en. Men försöken att förändra vallagar, kampen om aborterna, och naturligtvis USA:s roll i världen, är tre frågor som jag kommer följa extra noggrant.

Se Fouad Youcefis och Johannes Strömbergs reportage om ett mörkt kapitel i Nordamerikas historia – barnen från ursprungsbefolkningen som dog på internatskolor.

Jennifer Wegerup

Placering: Rom, Italien

Bevakningsområde: Italienkorrespondent

Jennifer Wegerup i Rom. Foto: SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Det finns inga vanliga dagar på jobbet riktigt. En lugn dag är jag på kontoret i Rom, vi går alltid till baren på hörnet och tar en espresso först. Sen planerar vi nya jobb, redigerar inslag, pratar med min fotograf Domenico och de andra korrarna på kontoret, kanske åker ner till regereringskvarteren vid Palazzo Chigi och lunchar med italienska politik-reportrar, uppdaterar mig, håller mina källor varma. Men en arbetsdag kan lika gärna vara att Etna på Sicilien får ett utbrott och vi kastar oss iväg för att hinna dit och några timmar senare pulsar i vulkanaska.

2. Drömintervjun – och varför?

Jag gör mina drömintervjuer hela tiden! I mitt jobb har jag genom åren runt om i världen mött så många kända och mäktiga personer: premiärministrar, presidenter, fotbollsstjärnor, artister, skådespelare. Men jag är verkligen ärlig när jag säger att mina bästa möten och intervjuer är de jag gör med folk hela tiden. En mamma som mist sin dotter i en arbetsplatsolycka. En man som pantsätter sin klocka på pantbank för att kunna betala räkningarna. Jag är så otroligt tacksam över att jag får möta människor och berätta deras historier.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Hur Italien går vidare efter covid-krisen. Blir det lugnare nu med vaccinationerna eller nya nedstängningar? Hur kommer det att gå med ekonomin, EU:s covid-miljarder till landet, maffian? Italien är ett oerhört mångfacetterat land, en fantastisk utmaning att bevaka.

Hur löser man behovet av närhet på äldreboende under en galopperande pandemi? Se reportaget om de kuvösliknande kramrummen.

Tigran Feiler

Placering: Buenos Aires, Argentina

Bevakningsområde: Latinamerika-korrespondent

Latinamerikakorrespondent Tigran Feiler och fotograf Sara Murillo Cortes Foto: Sara Murillo Cortes, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Väckarklockan ringer, ånej! Väntan på hotellhissen känns som en evighet. Hur kan det ta så lång tid att laga äggröra? Chauffören som ska ta oss till dagens inspelningsplats är försenad. Han fastnade tydligen i morgontrafiken. Varmt och svettigt att filma. Intervjupersonerna bjuder på fantastisk lunch och kall lemonad. Teknikkaos på hotellrummet där allt inspelat material ska tankas in och backas upp på olika hårddiskar. Sedan lång kväll i väntan på livesändning i Morgonstudion. Varför heter det Morgonstudion när det sänds mitt i natten vår tid? Och varför har det lokala simkortet slutat fungera? Till slut går allt bra som det nästan alltid gör. God morgon och god natt!

2. Drömintervjun – och varför?

Nayib Bukele som är El Salvadors president. Bukele är en av världens yngsta statschefer – omåttligt populär i hemlandet men kontroversiell för sina metoder. Han styr landet med sociala medier, har skickat soldater till parlamentet, publicerat förnedrande bilder på tillfångatagna gängmedlemmar och gjort bitcoin till officiell valuta.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

Coronakrisen har drabbat Latinamerika hårdare än någon annan region i världen. Pandemin har visat hur sårbara de latinamerikanska länder är – svaga institutioner, djupa klyftor och eftersatt infrastruktur. Hur ska länderna lyckas resa sig? Och kunna stå bättre rustade inför framtida utmaningar som extremväder och klimatförändringar?

Se Tigran Feilers och Sara Murillo Cortes reportage om hur kartellerna stärker sitt grepp över människors liv.

Stina Blomgren

Placering: Beirut, Libanon. Snart Stockholm

Bevakningsområde: Mellanösternkorrespondent. Snart utrikesreporter.

Fotograf Salim Alsabbagh och Mellanösternkorrespondent Stina Blomgren Foto: Salim Alsabbagh, SVT

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Om jag är på resa så börjar dagen ofta med live i Morgonstudion. Sedan frukost och inspelning av reportage. Det är det bästa med det här jobbet, människorna vi får träffa. Är jag hemma ligger fokus på nyhetsarbete och att söka visum för reportageresor.

2. Drömintervjun – och varför?

Jag skulle ha många frågor till Saudiarabiens kronprins och verklige makthavare, Mohamed bin Salman.

3. Viktigaste frågan i ditt bevakningsområde det närmaste året?

USA:s trupptillbakadragande från Afghanistan och talibanernas framryckningar. Miljöförändringar – under sommaren har vi sett vattenprotester och rekordvärme i flera länder i Mellanöstern.

Se Stina Blomgrens och Niclas Berglunds möten med svenska IS-kvinnor i Roj-lägret i Syrien.

Carina Bergfeldt

Placering: Stockholm

Bevakningsområde: Utrikesreporter, tidigare USA-korrespondent

Utrikesreporter Carina Bergfeldt och fotograf Andreas Zernell under den amerikanska valrörelsen. Foto: SVT

Se dokumentären om de unga som överlevde terrordåden på Utøya.

Samir Abu Eid

Placering: Stockholm. Snart Beirut Libanon

Bevakningsområde: Publikens korrespondent, tillträdande Mellanösternkorrespondent

Samir Abu Eid använder en blomkruka som stativ. Foto: Iman Tahbaz, SVT

Samir Abu Eid och Salim Alsabbagh möter människor som flyr undan striderna i norra Etiopien.