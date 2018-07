Här hålls pojkarna isolerade – flera risker återstår ännu

Det internationella fotbollsförbundet Fifa bjöd in pojkfotbollslaget till VM-finalen i Ryssland på söndag. Men det blir ingen match för pojkarna. Läkarna avråder dem från att åka och de kommer sannolikt att sitta i karantän veckan ut.

Allvarliga infektioner

Läkarna oroar sig för att pojkarna kan ha fått allvarliga infektioner i grottan. Bland annat finns risken att de fått niphavirus från fladdermöss – vilket är potentiellt dödligt. Pojkarna säger själva att de inte sett några fladdermöss i grottan, enligt New York Times, men läkarna tar det säkra före det osäkra och inväntar testresultat. Det finns samtidigt risk för att pojkarna drabbats av andra infektioner som kan spridas via vatten.

Tills testresultaten kommer får pojkarna fortsätta att träffa sina familjer genom en skyddande glasruta. Karantäntiden för niphavirus kan vara upp till 14 dagar, men enligt Jesada Chokedamrongsuk vid Thailands hälsomyndigheter kan det förhoppningsvis gå snabbare än så.

– När vi fått bekräftat att de inte har fått några infektioner så kommer att vi låta föräldrarna besöka pojkarna, säger hon till New York Times.

Frusna och hungriga

Men det finns även andra skäl till att hålla pojkarna isolerade. Pojkarnas immunförsvar behöver byggas upp igen efter veckorna i grottan. De hålls nu isolerade tillsammans med fyra thailändska dykare och en läkare som stannade med dem i grottan under den sista tiden.

Samtliga pojkar var frusna, hungriga och hade låg puls när de kom ut ur grottan. Men de som kom ut först har redan tillfrisknat snabbt, enligt flera internationella medier. Några av dem tvingas fortfarande bära solglasögon för att deras ögon ska vänja sig vid dagsljus. Läkarna är även försiktiga med vad pojkarna äter. De har fått choklad, bröd och risgrynsgröt. Däremot har de nekats kötträtter som de har önskat sig.

Manchester United bjuder in dem

Medan pojkarna är kvar på sjukhuset fortsätter hyllningar komma in från stora delar av världen. Pojkarna ser ut att missa VM-finalen men Fifa har redan lovat att de ska få besöka ett annat Fifa-arrangemang. Samtidigt har Manchester United, i ett inlägg på Facebook, bjudit in dem för att se en match på Old Trafford. Och VM-aktuelle Kyle Walker, till vardags fotbollspelare i Manchester City, har erbjudit sig skicka lagtröjor till dem.