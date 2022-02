Så gick det till när USA attackerade IS-ledaren

IS-ledaren Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi sprängde sig när amerikanerna attackerade. Sammanlagt 13 personer, varav flera barn, ska ha dödats i attacken mot en byggnad i Idlib i nordvästra Syrien enligt uppgift från USA.

– Teamet håller på satt sammanställa rapporten, men vi vet följande: När våra soldater skulle gripa terroristen visade han hur desperat och feg han var. Utan hänsyn till sina anhörigas liv valde han att spränga sig själv i luften, sade USA:s president Joe Biden på torsdagens pressträff.

Två timmars strid

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi tog över som högste ledare för IS efter att USA dödat den tidigare ledaren Abu Bakr al-Baghdadi i en liknande attack hösten 2019, enligt Samir Abu Eid.

– Enligt uppgifter ska USA ha flugit in med elitsoldater i helikoptrar. Sedan pågick en strid under två timmars tid. Tidigare har USA dödat andra terroristledare via flyg- och drönarattacker och då är det ofta många andra som dör också. För att minska antalet civila dödsoffer gjorde man den här riskabla operationen, säger han i SVT:s Morgonstudion.

”Redo att ta över”

Samtidigt dog ytterligare 12 personer i samband med attacken.

– Även om man gör på det här sättet så dör andra också, säger Samir Abu Eid.

Troligen står en ny anförare på tur, beredd att ta över som ledare för terrorgruppen, enligt honom.

– Med al-Qurashi var det så att han var en av al-Baghdadis närmaste män. Han var redo att ta över om det skulle hända al-Baghdadi någonting. Det är mycket möjligt att det finns sådana personer nu också, även om IS kraftigt försvagats genom att deras ledare dödats.