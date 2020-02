Hotell i fortsatt karantän under 14 dagar

Hotellet H10 Costa Adeje Palace på sydvästra Teneriffa kommer att befinna sig i fortsatt karantän i 14 dagar, uppger lokala myndigheter.

”Vi har beslutat att låta gästerna på hotellet vara fortsatt isolerade på hotellet där de är under aktiv uppsikt”, säger den lokala hälsoministern Maria Teresa Cruz Oval på en presskonferens.

Drygt 100 får lämna

Senare meddelades att drygt 100 personer kommer att få lämna hotellet tidigare än så. Det handlar bland annat om personer som anlänt under måndagen och därför inte kunnat ha haft någon kontakt med den smittade personen, rapporterar Canarias7.

Det handlar också om personer som bor på Teneriffa som istället kommer att få vistas i karantän i sina hem.

Inget besked från hotellet

Thomas Strandvik från Åland befinner sig på hotellet tillsammans med sin fru och två barn. Han berättar att de redan under tisdagen, via medier, läst att karantänen skulle kunna komma att hålla i sig i två veckor. Men under onsdagseftermiddagen hade gästerna ännu inte fått något besked direkt från hotellet.

Gäster för röra sig på hotellområdet om de bär mask, berättar gästen Thomas Strandvik. Lokala myndigheter har uppgett att personer som uppvisar sjukdomssymptom kommer hållas isolerade på rummen. Foto: Thomas Strandvik

Han berättar att rekommendationerna från hotellpersonalen är att hålla sig på rummet. Men gäster tillåts trots allt att röra sig fritt på området om de bär ansiktsmask. Han uppskattar att ett hundratal personer tagit sig ut till poolområdet under onsdagseftermiddagen.

– Vi ligger vid poolen just nu, de flesta är vid gott mod, säger han.

Matpåsar till rummet

Förutom att gästerna inte får lämna hotellet fortsätter livet som vanligt, berättar han. Restaurangerna har hållit stängt under dagen men matleveranser har gått direkt till rummen.

– I går kväll fick vi en påse med smörgåsar, frukt och en liten pastasallad. I morse fick vi en påse med frukost, säger Thomas.

Senare på onsdagen öppnade restaurangen och gästerna serverades varm mat.

Han säger att beskedet om ytterligare 14 dagar på hotellet känns segt. Dessutom orsakar den ofrivilliga karantänen en hel del praktiska problem.

– Barnen halkar ju efter i skolan och vi får ju ett inkomstbortfall eftersom vi missar arbetet. Det kan bli ett ganska dyrt kalas, säger Thomas.

Italiensk man smittad

Hotellet sattes i karantän efter att en italiensk man som bodde där själv uppsökt läkarvård när han kände sig dålig. När han bekräftades vara smittad med coronavirus togs beslutet att sätta hotellet i karantän.

Under onsdagen meddelade lokala myndigheter att den italienska mannens sällskap testats negativt för viruset, skriver Reuters.

Omkring 1 000 personer befinner sig på hotellet under onsdagen, vilket inkluderar både gäster och personal.