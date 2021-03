Ikea drabbat av stoppet på Suezkanalen

Ikea hör till de företag som drabbas av stoppet på Suezkanalen. Drygt 100 containrar med Ikea-produkter finns på det grundstötta fartyget Ever Given som sedan flera dagar blockerar kanalen.

Möbeljätten har även containrar på fartyg som på grund av stoppet inte kan ta sig igenom kanalen. Exakt hur många det rör sig om är något bolaget undersöker just nu, uppger Ikea Sveriges pressansvarige Mattias Hennius.

Skapar flaskhals

”När det förekommer stopp i våra transporter undersöker vi givetvis andra alternativa sätt att transportera våra produkter, allt för att våra kunder inte ska påverkas. Om just detta strandade fartyg i Suezkanalen kan komma att påverka kunder i just Sverige kan jag inte säga i dag”, skriver Mattias Hennius i ett mejl till TT.

Enligt honom rör det sig om Ikea-produkter som ska säljas på många olika marknader och Ikea undersöker just nu exakt vad som finns i dessa containrar.

Det handlar alltså om ett 400 meter långt fartyg som lagt sig i princip på tvären i kanalen. I nuläget uppges drygt 200 fartyg stå i kö för att passera Suezkanalen som är en viktig trafikled med påverkan på hela världshandeln. En del fartyg har dirigerats om för att ta omvägen runt Godahoppsudden, det vill säga runt hela Afrika.

Av alla de containrar som fraktas på fartyg på kanalen brukar varje vecka omkring 15 000 tjugofotscontainrar på väg till eller från Sverige

Påverkar industrin

Danska transport- och logistikkoncernen Maersk har flera fartyg som påverkas av stoppet varav ett med destination Sverige, skriver DI.

Flera svenska företag försöker just nu skapa sig en bild av hur just de påverkas av stoppet i Suezkanalen. Ett av dessa är fordonstillverkaren Volvo Cars som skeppar komponenter som behövs till biltillverkningen via kanalen.

– Vi har än så länge inte drabbats av några störningar. Men osäkerheten om utvecklingen är ju mycket stor och vi följer förstås situationen noga samtidigt som vi har en väldigt tät relation och diskussion med våra logistikpartners kring hur vi ska hantera detta om det blir långvarigt, säger Maria Dagman, presstalesperson på Volvo Cars till DI.

Klädföretaget Kappahl har två containrar på kö att ta sig igenom kanalen, skriver Svd.

Europas tillverknings- och fordonsindustri pekas ut som den bransch med risk att drabbas hårdast av stoppet, enligt en analys från kreditvärderingsföretaget Moody´s.