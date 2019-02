IS-tonåringen Shamima inte välkommen i Bangladesh

Den 19-åriga kvinnan reste till Syrien från Storbritannien tillsammans med två jämnåriga vänner för att ansluta sig till terrogruppen IS. Historien om de tre vännerna blev mycket uppmärksammad, och fallet med Shamima Bagum har tagit ny fart efter att hon nyligen deklarerat att hon vill återvända till Storbritannien.

Men tidigare i veckan meddelade Storbritannien att hennes medborgarskap dras in och att hon inte är välkommen.

Shamima Bagum har sina rötter i Bangladesh, men enligt ett uttalande från landets utrikesminister Shahrial Alam har hon aldrig varit medborgare i Bangladesh.

– Regeringen i Bangladesh är djup besvärad över påståenden om att hon skulle ha dubbelt medborgarskap, säger utrikesministern i ett uttalande till The Guardian.

”Kommer inte på fråga”

Att hon skulle släppas in i Bangladesh ”kommer inte på fråga”, säger utrikesministern.

– Hon är inte medborgare i Bangladesh. Hon är medborgare i Storbritannien genom födsel och hon har aldrig ansökt om dubbelt medborgarskap.

Uttalandet sker med bakgrund av att Storbritanniens inrikesminister Sajid David sagt att han ska göra allt i sin makt för att förhindra människor som rest till IS att återvända till Storbritannien.

Enligt internationell rätt är det förbjudet för en stat att dra in medborgskapet för en person som då blir statslös, skriver The Guardian.

Kan söka sig till Nederländerna

Vart Shamima Bagum ska ta vägen är oklart, just nu befinner hon sig i ett syriskt flyktingläger. Enligt The Guardian överväger hon att ansöka om medborgarskap i Nederländerna, där hennes make, som också anslutit sig till IS, är medborgare. Han hålls just nu fången i Syrien.

En omständighet som Storbritannien tvingats ta hänsyn till är det faktum att Shamima Bagum blivit mamma till en son som hon födde i förra veckan. Sonens möjligheter till att i framtiden resa till Storbritannien påverkas inte av att Bagums medborgarskap dragits in.