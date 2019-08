Jeffrey Epstein hittad död i häktet

Finansmannen Jeffrey Epstein greps i början av juli misstänkt för trafficking och sexuella övergrepp mot minderåriga flickor. Han nekade till anklagelserna. Epstein skulle ha ställts inför rätta nästa år och riskerade upp till 45 år i fängelse.

Källor uppger för ABC News att Epstein hittades död i sin häktescell på Manhattan i New York sent på fredagen. Omständigheterna kring dödsfallet är oklara. Epstein ska ha stått under särskild övervakning efter ett tidigare självmordsförsök under tiden i häkte. Tidigare under fredagen offentliggjordes hundratals sidor med domstolshandlingar i fallet.

Minister avgick

I samband med gripandet av Epstein fick en tidigare dom mot honom förnyad uppmärksamhet. Han dömdes 2007 till 13 månaders fängelse för liknande brott efter att ha gjort en uppgörelse med åklagarsidan. Åklagarna leddes av den dåvarande federala åklagaren Alexander Acosta, som 2017 utsågs till arbetsmarknadsminister. En kritikstorm mot uppgörelsen, som ansågs vara för mild mot Epstein, ledde till att Acosta avgick i juli.