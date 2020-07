Brittiska kungahuset pressas efter gripandet av Ghislaine Maxwell

Jeffrey Epstein hittades död i ett häkte den 10 augusti 2019. Miljardären var anklagad för flera sexuella övergrepp och trafficking med minderåriga – samma slags brott han dömdes för redan 2008.

Brittiska prins Andrew drogs in i härvan efter att han i en intervju inte kunde förklara sin vänskap med Jeffrey Epstein. Prins Andrew bodde bland annat hos Epstein efter att miljardären avtjänat ett fängelsestraff, samt misstänks för att ha haft sexuellt umgänge med ett av Epsteins offer. Dessa anklagelser har prins Andrew nekat till.

Den gripna Ghislaine Maxwell anklagas för att ha spelat en nyckelroll i den sexhandel med minderåriga som Epstein stod åtalad för och hon ska också ha varit den som introducerade prins Andrew för Epstein.

Hovet oroliga

Nu pressas det brittiska kungahuset.

Vad skulle det innebära om prins Andrew vägrar samarbeta eller om han samarbetar?

- I brittiska medier spekulerar man om att han inte vill åka över till USA och korsförhöras av amerikanska åklagare, för att det skulle kunna komma fram en del obekväma uppgifter. Från hovets sida är man rädd att han skulle få väldigt jobbiga frågor, säger Jonas Sevrin, SVT:s reporter på plats i London.

Kan få 38 års fängelse

Ghislaine Maxwell föddes in i societeten och åkte i sina unga år till New York där hon lärde känna Epstein. Hon är dotter till Robert Maxwell, tidigare parlamentsledamot för Labour samt publicist och affärsman. Han var även ägare till vänstertabloiden The Daily Mirror.

Vad kan det innebära för prins Andrew att hon nu är gripen?

- Hon kan få 38 års fängelse för de sex punkterna som hon nu är åtalad för, men man väntar på om hon kommer att prata om de här mäktiga människorna runtomkring. Kommer hon att berätta om Bill Clinton och om han har någon medverkan i det här, kommer hon att berätta om prins Andrew och Trump?, säger journalisten Christina Jeurling Birro.