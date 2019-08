Fallet Jeffrey Epstein – detta har hänt

2005: En 14-årig flicka berättar för polisen att Jeffrey Epstein antastat henne i Epsteins hem i Palm Beach, Florida. En utredning inleds och den växer snabbt.

2006: Åklagaren i Palm Beach prövar fallet inför en jury – som rekommenderar att Epstein ska åtalas för sexköp. Polisen i Palm Beach ligger på FBI som inleder en utredning.

2007: Åklagaren i Miami presenterar åtalet mot Epstein, miljardären nekar till alla anklagelser.

2008: Jeffrey Epstein erkänner ett fall av sexköp och ytterligare ett fall av sexköp, av en person under 18 år. Efter en uppgörelse med åklagaren döms Epstein till 18 månaders fängelse. Domen har kritiserats för att vara alldeles för mild.

2009: Efter 13 månader i fängelse släpps Epstein fri.

2018: Flera kvinnor har anklagat Epstein för sexuella övergrepp efter domen 2008. I slutet av 2018 publicerar Miami Herald flera artiklar där kvinnor träder fram och finansmannen för sexuella övergrepp som ska ha skett mellan 2001-2005.

2019: Uppgörelsen mellan Epstein och åklagaren uppmärksammas och en domare slår fast att den inte kan anses vara laglig.

6 juli 2019: Epstein grips av polis och FBI på en flygplats i New Jersey. Nu ska han åtalas för övergrepp mot tiotals minderåriga flickor under åren 2002-2005 och riskerar 45 års fängelse. Under en husrannsakan hittar man hundratals bilder på unga kvinnor och flickor, varav många tros vara minderåriga. Epstein själv nekar till brott.

12 juli 2019: Åklagaren som låg bakom uppgörelsen med Epstein 2008, Alexander Acosta – var fram till nyligen arbetsmarknadsminister i Donald Trumps regering. Efter kritiken mot uppgörelsen med Epstein tvingas han avgå.

24 juli 2019: Epstein hittas skadad på golvet i sin cell i häktet på Manhattan.

10 augusti 2019: hittas Jeffrey Epstein hittas död i sin cell. Enligt amerikanska medier ska han ha begått självmord, trots att han var under särskild bevakning just på grund av risken för självmord.

