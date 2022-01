Johnson har delgivits Grays rapport

Den brittiska regeringen har tagit emot utredaren Sue Grays rapport om vad som hände vid de tillställningar som fått stödet för premiärministern att störta nedåt.

Regeringen har fått en ”uppdatering” av Gray, vilket signalerar att vissa av hennes slutsatser kommer senare, enligt BBC:s politikreporter Laura Kuenssberg.

”Bring your own booze-fester”

I utredningen av det som kommit att kallas ”partygate” har Gray, i en opolitisk tjänstemannaroll, tittat närmare på flera folksamlingar i regeringskansliet, tillika premiärministerns residens, 10 Downing Street i London.

De har beskrivits som regelrätta fester, under en period då resten av befolkningen behövde hålla sig isolerade och begränsa sina kontakter med andra människor. Uppgifterna, som läckt ut i omgångar med jämna mellanrum, har handlat om vinfredagar, ”bring your own booze”-fester, samt överraskningskalas för premiärministern själv.

Polisen har också börjat utreda flera av dessa händelser som möjliga och i så fall stora övertramp av de lagstiftade restriktionerna. Opinionen har vänt tvärt nedåt för både Boris Johnson och Konservativa partiet (Tories). Flera av premiärministerns partikollegor har krävt hans avgång, medan andra anser att drevet har fått alltför stora proportioner.

Tänker inte avgå

Boris Johnson har lovat att offentliggöra rapporten i sin helhet. Han har också lovat att parlamentet ska få ställa honom till svars om det som framkommer. Förra veckan deklarerade han att han inte har några som helst avsikter att avgå. Den hett emotsedda rapporten har dröjt.

Bland annat har Londonpolisen bett Sue Gray att ligga lågt med vissa uppgifter för att polisutredningen inte ska påverkas. Det innebär möjligen att slutsatserna som når ut är något urvattnade.

Om utredningen leder till att premiärministern lagförs riskerar han upp till 10 000 pund (omkring 126 000 kronor) i böter.

Texten uppdateras.