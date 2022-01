Boris Johnson frågas ut av underhuset

Klockan 13 svensk tid är det dags för den brittiske premiärministern Boris Johnson att frågas ut i underhuset under den veckoliga frågestunden. Labourledaren Keir Starmer kräver nu Johnsons avgång om det är så att han agerat felaktigt under den skandal som går under namnet ”partygate”.

– Har han misslett parlamentet så måste han avgå, säger Starmer.