Kaliforniens hemliga vapen mot bränderna: getter

BART är den organisation med myndighetsuppdrag som har hand om pendeltrafiken i San Francisco-området. I avdelningens ansvarsområde ingår att hålla efter de långa sträckor av mark intill tågspåren. Mark som just nu täcks av extremt lättantändligt gräs. Just därför har kavalleriet, bestående av 700 spanskboerska getter, kallats in.

– Det här är det absolut smartaste sättet att hantera vegetationen här, säger getövervakaren Josh Soltero, till organisationens pressavdelning.

I Kalifornien härjar just nu 14 skog- och markbränder som omfattar mer än 40 000 kvadratmeter vardera, enligt California Department of Forestry and Fire Protection.

Se hur getterna myllrar runt i det torra gräset, i videon ovan.