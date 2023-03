Källor: BBC nära avtal med Gary Lineker – kan snart vara tillbaka

Den populära programledaren och tidigare fotbollstjärnan Gary Lineker stängdes av från BBC-programet ”Match of the day” efter att han kritiserat den brittiska regeringens hårda tonläge i invandringspolitiken. Det har lett till att flera andra på tv-kanalen strejkat i sympati och flera sportprogram fick ställas in eller sändas utan kommentatorer under helgen.

Men nu ser det ut som att en lösning snart är i hamn. Enligt källor till The Independent finns det en oro på BBC att det skulle kosta flera miljoner att sparka Lineker, och att BBC bedömer att de sannolikt skulle förlora en rättsprocess om saken skulle gå till domstol.

Källor nära Gary Lineker säger till Sky News att man väntas nå en lösning på konflikten under måndagen. Samtidigt säger källor på BBC till The Guardian att förhandlingar ska hållas under dagen och om en lösning inte nås i frågan väntar ett ”blodbad” på tv-kanalen.

”Många hänger löst”

Avstängningen av Lineker har nu fått många att rikta blickarna mot BBC:s ledning och styrelseordföranden Richard Sharp som har en nära relation med premiärminister Rushi Sunak.

Röster har höjts på flera håll om att Sharp inte kan sitta kvar om konflikten inte blir löst inom kort.

– Opinionsundersökningar visar att allmänheten stödjer Lineker. Hans position är väldigt stark och det är många andra på BBC som hänger mer löst än Lineker, säger James Savage, chefredaktör för nyhetssajten The Local.

Se över riktlinjer för sociala medier

Enligt uppgifter till flera medier väntas BBC meddela att de ska se över sina riktlinjer för vad anställda får skriva på sociala medier. Men Gary Lineker förväntas också gå med på att framöver vara mer försiktig med vad han skriver på sociala medier.

Lineker stängdes av efter att han på Twitter kritiserat den brittiska regeringens flyktingpolitik. Han skrev bland annat att regeringens språkbruk om flyktingar liknar det som användes i Tyskland på 30-talet.