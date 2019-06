Kanadensiskt skräp på väg tillbaka från Filippinerna

Avfallet skickades i över 100 containrar från Kanada till Filippinerna under 2013 och 2014. Det hade felaktigt märkts som återvinningsbar plast av ett privatägt kanadensiskt företag. Delar av avfallet har deponerats men tonvis, bland annat elavfall och hushållssopor, har legat kvar i två filippinska hamnar.

En domstol satte en tidsfrist för när skräpet skulle fraktas tillbaka till Kanada och när den löpte ut tidigare i maj återkallade Filippinerna sin ambassadör och andra diplomater från Kanada.

Hotade med krig

Filippinernas statschef Rodrigo Duterte gav sig också in i konflikten. Den populäre och eldfängde presidenten hotade med att förklara krig mot Kanada, att dumpa soporna framför Kanadas ambassad i huvudstaden Manilla, eller att personligen frakta containrarna till kanadensiskt vatten.

På torsdagen anlände ett fartyg till hamnen i Subic Bay, och dagen efter lastades containrarna på. De väntas vara framme i Vancouver på Kanadas västkust i slutet av juni.

Kanada har gått med på att ansvara för kostnaden för frakten och hanteringen. Miljöministern Cathrine McKenna sa på torsdagen att man jobbar tillsammans med Filippinerna för att lösa frågan.

Fattiga länder drabbas

Foto: Twitter.

Miljöaktivister var på plats i Subic Bay på torsdagen för att välkomna fartyget och Filippinernas utrikesminister Teodoro Locsin twittrade en bild på fartyget och skrev ”Baaaaaaaaa bye, as we say it.”





Sedan Kina förra året stoppade importen av plast som inte går att återvinna har andra länder i Sydostasien blivit nya destinationer. Malaysias Mahathir Mohamad kritiserade i veckan länder som USA, Kanada och Japan för att de exporterar avfall som inte går att återvinna till fattigare länder.