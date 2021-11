Kina och USA ska samarbeta om klimatet

Klimatkrisen måste tas på allvar – och det nu, enligt ett gemensamt uttalande från Kina och USA som har offentliggjorts under klimatmötet i Glasgow.

Det gemensamma uttalandet har tagits emot med viss förvåning eftersom länderna har ägnat sig åt att utbyta förolämpningar med varandra inför och i början av FN-konferensen.

Samarbete kring rad frågor

Under kommande år ska utsläppsjättarna Kina och USA samarbeta kring en rad frågor som rör klimatet – och sträva mot att uppnå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

– Båda parter inser att det finns ett gap mellan nuvarande åtaganden och målen i Parisavtalet så vi kommer tillsammans att stärka klimatåtgärder, säger Kinas klimatsändebud Xie Zhenhua på en presskonferens.

USA:s klimatsändebud John Kerry beskriver tillkännagivandet som en färdplan för framtiden.

– Det saknas inte motsättningar mellan USA och Kina, men när det gäller klimatet är samarbete det enda sättet att få jobbet gjort, säger han på en separat presskonferens.

Fasa ut kol

Tillsammans lovar USA och Kina åtgärder som minskade metanutsläpp, utfasad kolkonsumtion och skydd av skogarna. Men mycket mer konkret än så blir det inte i nuläget.

Mathias Fridahl, universitetslektor som forskar om internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet, tycker att det är lovande att utfasning av kol finns med i planeringen.

– Relationerna har ju varit spända, så det är positivt om de kan samarbeta på det här området. Det är intressant och återspeglar vad vi har sett i det första utkastet till rambeslut från Glasgow, där det också nämns att kol ska fasas ut, säger han.

TT: Är det förvånande att USA och Kina gör ett gemensamt uttalande?

– Helt överraskande är det inte. Men så jobbar USA ofta under Demokraternas ledarskap. De gör bilaterala överenskommelser inför och under den här typen av förhandlingar för att möjliggöra beslut. Det skedde bland annat inför Paris under Barack Obama.