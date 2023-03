Kina storköpare av rysk olja

Ryssland har nu gått förbi Saudiarabien som största exportör av oljeprodukter till Kina. Det enligt en ny statistik från kinesiska myndigheter.

– Efter invasionen har Kina köpt i princip allt som Ryssland kunnat exportera genom pipelines eller som kan skeppas från hamnarna i östra Ryssland, säger Larui Myllyvirta, senior analytiker vid Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).