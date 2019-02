Korrespondenten förklarar: Det här innebär ett nationellt nödläge

Varför gör han så här?



– För att han vill ha en mur. För att hans kärnväljare vill ha en mur. Han lovade dem det, han sa att Mexiko skulle betala, och nu har det gått två år och hans väljare vill se resultat



Vad innebär nödläge?



– Nödläge används till exempel vid naturkatastrofer, krig och vid aktioner utomlands. Obama, Bush och Clinton använde alla nationellt nödläge mellan 12-17 gånger, men aldrig för ett bygge som kongressen sagt nej till, så det Trump gör är unikt.



Hur mycket pengar rör det sig om?



– Enligt Fox News så planerar Trump att plocka sammanlagt 8 miljarder dollar från olika federala myndigheter. Så det är mer än de 5,7 miljarder han krävde från början.



Han har fått kritik även inom det egna partiet, varför?



– För att hans beteende skapar ett prejudikat som de fruktar. I dag för ett år sedan stod jag i Florida rapporterade om skolmassakern i Parkland, där 14 studenter dödades. Tänk om näste president som utlyser nödläge på grund av alla tusentals personer som dör av handeldvapen? Eller tänk om det är en person som säger att ”klimathotet är en akut katastrof, vi måste ha nya miljölagar”. Det Trump gör nu är att han öppnar Pandoras ask.



Hur har demokraterna reagerat?



– I ett gemensamt uttalande säger husets talman, Nancy Pelosi, och senatens minorotetsledsre Chuck Schumer, att det här är maktmissbruk



Vad händer nu?



– Efter att Trump skrivit under budgeten och utlyst nödläge så kan vi nog vänta oss att de första stämningarna snart börjar trilla in. Det kan vara stämningar från delstaterna, eller från de myndigheter där pengarna tas ifrån, eller från personer som äger mark längs gränsen som inte vill se sin mark konfiskerad. Det här kommer sannolikt att gå hela vägen till Högsta domstolen. Där räknar Trump med att han kommer att vinna och Demokraterna räknar kallt med att han kommer att förlora.

Spela SVT:s korrespondent: ”Man är rädd för att han öppnar Pandoras ask med det här” Foto: Andreas Zernell, SVT / Evan Vucci, AP / TT