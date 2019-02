Donald Trump under dagens presskonferens. Foto: Pablo Martinez Monsivais/TT

Trump bekräftar: Jag ska utlysa nationellt nödläge

Donald Trump höll en pressträff under fredagseftermiddagen där han bland annat bekräftade att han ska utlysa nationellt nödläge.

– Det vi vill göra är enkelt, vi vill stoppa droger från att tas in i vårt land, sa Trump under pressträffen.

Donald Trump höll en pressträff där han bekräftade att han ska skriva under budgetförslaget som ger nya pengar till ökad gränssäkerhet mot Mexiko. Samtidigt väntas han utlysa nationellt nödläge vid gränsen mot Mexiko. Under pressträffen beskrev han situationen vid landets södra gräns som en nationell säkerhetskris. Han uttryckte att landet är utsatt för en invasion av vapen och droger. – Så fort jag kliver in i ovala rummet kommer jag att skriva under de sista dokumenten, sa Trump. Vill få ihop 8 miljarder dollar Än så länge menade Trump att renoveringar av muren är det enda som kunnat göras, men han hoppas få ihop cirka 8 miljarder dollar för att bygga resten av muren. På frågan om hur militären kan tänkas påverkas, i fall pengarna för att bygga muren tas därifrån, uppgav Trump att det finns pengar som inte öronmärkts ännu som skulle kunna gå till den finansieringen. Militären behöver byggas upp, menar han, men murpengarna handlar om en mindre summa. – Har ni ingen gräns, har ni inget land, svarade Trump när reportrar på plats undrade kring lämpligheten att utlysa nödläge vid södra gränsen. – Jag gick via kongressen och fick till ett avtal. Jag skulle inte få några pengar alls, men jag fick det- men jag är inte nöjd med det. Jag vill bygga muren snabbt, sa han. Ville inte svara på sifferfrågor Han uttryckte att han vill se stora reformer vad gäller migrationen, utöver murbygget. En reporter vid pressträffen tog upp att siffrorna har gått ner när det gäller överträdelser och våld vid gränsen, och undrade var Trump får sin brottstatistik från. – Inte tror du väl på det där? svarade Trump och tillade att CNN står för fake news. Han gick inte närmare in på frågan mer än att han ”använder många uppgifter” och journalisten uppmanades att sitta ner och inte ställa mer frågor. Trump kom även in på Nordkorea och uppgav att han har en bra relation med Kim Jong-Un. Han menade att det arbete han gjort när det gäller Nordkorea inte blivit tillräckligt uppskattat, men att ”folket förstår.” Dela Dela

