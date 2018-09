Jennie Hellström: ”Mest en känsla av ovisshet”

Sjuksköterskestudenten Jennie Hellström som bor i Småland befinner sig med fyra vänner på University of Santo Tomas i Manila för att göra fältstudier under sin utbildning. Deras skola har stängt för att eleverna inte ska fastna när ovädret drar in och skickat hem studenterna att bunkra upp med mat och vatten.

Folktomt på universitetet

Än så länge har inga översvämningar rapporterats men det är mycket färre människor ute på gatorna, säger Jennie Hellström.

– Det som märks tydligast här just nu är att trafiken, som i vanliga fall är kaosartad, nu är mycket lugnare. Här inne på universitetsområdet, där det i vanliga fall är tusentals studenter, är det nu helt folktomt.

Jennie, Amanda, Olivia, Sara och Elin gör en del av sin sjuksköterskeutbildning i Filippinerna. Foto: Privat

Mangkhut väntas slå till med full kraft det närmaste dygnet, med vindar på över 70 meter per sekund. Minst fyra miljoner människor bor i drabbade områden.

– Vi har ”utegångsförbud” men var vid lunchtid ute och gick en sväng här på området. Det var väldigt öde, bara några få arbetare som jobbade med att tömma soptunnor och rensa brunnarna för att minska risken för översvämningar. Nu duggar det lite och är princip vindstilla.

Bunkrar upp med mat

Jennie Hellström och klasskamraterna har inte fått någon information om orkanen från myndigheter. De har heller inte haft kontakt med lärare eller skolan hemma i Sverige.

– Vår kontaktperson här på Filippinerna är däremot rädd om oss och vill inte att vi går ut från motellet. Sen har hon bett oss bunkra upp med mat och vatten för det kommande två dagarna, säger Jennie Hellström och tillägger:

– Vi vet inte riktigt vad vi ska känna. Vi är både oroliga och inte. De flesta här är så vana vid orkaner. Vi har nog mest en känsla av ovisshet. Stället vi är på känns säkert i sig. Det har stått emot orkaner tidigare. Det som känns jobbigast nu är om vi kommer tappa kontakten med våra familjer därhemma. Sen tänker vi självklart på alla de människor som redan är utsatta som det är. Alla de familjer som bor på gatan och inte har någonstans att söka skydd.