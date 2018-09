Här är orkanerna som hotar miljontals människor

Orkanen Florence väntas dra in över USA:s östra kust under lördag morgon. Den uppskattades till en början till en kategori 4-orkan – det näst högsta i skalan – men har i takt med att den närmat sig kusten minskat till kategori 2.

Det gör dock inte stormen ofarlig. Styrkan mäter enbart hastigheten på orkanens vindar, men det verkliga hotet kommer från stormen och nederbörden som följer, uppger CNN.

– Vi pratar översvämningar, vi pratar strömavbrott, vi pratar nedblåsta träd och liknande. Det är omfattande skador, säger SVT-meteorologen Per Stenborg.

South Carolina, North Carolina och Virgina är de delstater som drabbas. Två miljoner människor har beordrats att evakuera, och hundratals flyg har ställts in.

Mangkhut betydligt kraftigare

Orkanen Mankghut väntas passera Filippinerna under fredagskvällen, och dra in över Hong Kong, Kina och Vietnam senare i veckan. Mangkhut graderas just nu till en kategori 4-storm, men riskerar att nå kategori 5.

Minst 10 miljoner människor hotas av orkanen och redan nu har tusentals evakuerats.

Patrick Fox, chef vid Röda Korsets katastrofenhet, har hjälpt till vid tidigare orkaner på Filippinerna och han varnar för stor förödelse.

– Det mänskliga lidandet kommer bli avsevärt, det vet vi redan på förväg. Efter sådana här orkaner är förödelsen ofta total, säger Patrick Fox.