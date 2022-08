Jordens magnetfält kraftigt försvagat

Över södra Atlanten finns ett stort område där man uppmätt att jordens magnetfält är ovanligt svagt, en avvikelse. Eftersom magnetfältet skyddar mot partikelstrålning från solen och resten av rymden så har man blivit tvungna att stänga ner elektroniken hos satelliter som passerar över området. Annars kunde de ha slagits ut av strålningen.

Avvikelsen har också av vissa betraktats som början på en omkastning av polerna, alltså att nord- och sydpolen byter plats. Att polerna byter plats är i sig inte något som skadar oss, utan något som vi snabbt anpassar oss till. Det har skett många gånger under jordens historia.

Men perioden under en omkastning – vilket kan ta tusen år eller mer – är magnetfältet försvagat och det kan få katastrofala följder.

Förändringen försvinner

Men försvagningen över södra Atlanten verkar vara något som kommer att försvinna utan dramatiska följder, säger forskare till en ny studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Vi har använt geologiskt och arkeologiskt material som sparat på information om magnetfältets styrka och riktning. Under vår rekonstruktion av de senaste 9 000 åren har vi funnit liknande sorters anomalier på jorden, säger medförfattaren Andreas Nilsson, geolog och universitetslektor i Lund.

– Det verkar finnas en regelbundenhet. En sådan här avvikelse växer upp under cirka 400 år, sedan återhämtar sig magnetfältet utan något polbyte.

För att rekonstruera 9 000 år av förändringar i magnetfältet satte de samman ungefär 15 000 datapunkter från olika platser på jorden. De använde bland annat borrkärnor med avlagringar från en nyzeeländsk sjöbotten, krukskärvor från södra Afrika och isländsk lava.

Oklart varför poler byter plats

Omkastningar av jordens magnetiska poler sker statistiskt sett ungefär en gång på 200 000 år. Det är oklart varför. Men senaste gången var hela 780 000 år sedan, plus en kraftig försvagning för cirka 42 000 år sedan. Den gången försvagades magnetfältet utan att polerna bytte plats.

Sedan magnetfältet första gången mättes 1835 har dess styrka minskat med upp till 15 procent. Forskarna tror nu, utifrån sin modell, att magnetfältet under de kommande ungefär 300 åren kommer att återhämta sig och inte bli ännu svagare.

Så är katastrofen inställd eller uppskjuten?

– Den är uppskjuten, skulle jag säga, säger Andreas Nilsson.